Сразу три белоруса попали в предварительный список драфта НХЛ 24.10.2024, 12:50

Среди них два форварда и голкипер.

Три белорусских хоккеиста вошли в предварительный список на драфт Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2025 года, документ опубликовало скаутское бюро лиги.

В перечень попали кандидаты на драфт из всех лиг Северной Америки и Европы. Однако документ еще будет обновляться в течение сезона по мере того, как скауты будут оценивать игроков.

Вместе с тем, в списке уже три белорусских игрока. Это нападающий Ярослав Брызгалов, который выступает за команду «Де-Мойн» в USHL, голкипер команды МХЛ «Тюменский регион» Арсений Радьков и форвард Юрий Руммо, который входит в состав клуба «Красная Армия» из МХЛ.

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