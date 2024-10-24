Сразу три белоруса попали в предварительный список драфта НХЛ
- 24.10.2024, 12:50
Среди них два форварда и голкипер.
Три белорусских хоккеиста вошли в предварительный список на драфт Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2025 года, документ опубликовало скаутское бюро лиги.
В перечень попали кандидаты на драфт из всех лиг Северной Америки и Европы. Однако документ еще будет обновляться в течение сезона по мере того, как скауты будут оценивать игроков.
Вместе с тем, в списке уже три белорусских игрока. Это нападающий Ярослав Брызгалов, который выступает за команду «Де-Мойн» в USHL, голкипер команды МХЛ «Тюменский регион» Арсений Радьков и форвард Юрий Руммо, который входит в состав клуба «Красная Армия» из МХЛ.