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Бравада над Японским морем

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  • Александр Коваленко
  • 24.10.2024, 12:54
  • 1,798
Бравада над Японским морем
Александр Коваленко

Зачем это России?

Минобороны России решило покрасоваться над Японским морем.

Эта структура сообщила о том, что два ее стратегических бомбардировщика ракетоносца Ту-95МС, в сопровождении истребителей Су-30СМ, провели десятичасовой полет над Японским морем.

Звучит крайне пафосно и среднестатистическому жителю средней полосы Российской Федерации прямо хочется навернуть очередной стопарик с водочкой и селедочкой, но есть нюансы во всем этом посредственном пафосе.

Прежде всего, российские Ту-95МС провели плановое патрулирование над нейтральными водами Японского моря, а потому какой-то бравады в этом и близко не должно быть. Потому что — нейтральные. Это не пролет над Токио или Саппоро.

Далее, а с какой стати патрулирование осуществляют стратегические бомбардировщики Ту-95МС, если это могут осуществить и другие воздушные средства? Всем прекрасно известны характеристики вооружений, которые могут нести эти боевые самолеты, в частности, это ракеты Х-101 с дальностью полёта 5−5,5 тыс. км. То есть, зачем курсировать в зоне радиусного охвата в 2 тыс. км, когда у тебя есть ракеты с охватом минимум 5 тыс. км?

Ответ на этот вопрос прост — понты. Банальные, дешевые российские понты, основанные, кстати, в основном, на старом советском железе.

Отдельно хочу отметить истребители Су-30СМ которые сопровождали Ту-95МС. А почему не более новые Су-35 или вообще, по заявлениям российской пропаганды, не имеющие аналогов в мире Су-57? Ах, ну да, проблемы с производством и в условиях санкций оно сократилось. При этом, самой активной многофункциональной истребительной компонентой в составе ВКС РФ остаются старые советские Су-30, модернизированные до уровня «СМ». Причем, модернизированные не без помощи стран Запада. В частности, Су-30СМ для улучшения своих тактико-технических характеристик имеют французские индикаторы на фоне лобового стекла (ИЛС) Thales HUD 3022, производства компании Thales Group.

В любом случае, Россия продолжает понтоваться там, где это в принципе неуместно. Возможно, среднестатистический малограмотный житель в Магадане это съест, а вот адекватные люди, за пределами российского информационного пространства — нет. Но сделают правильные выводы о том, насколько эта недоимперская субстанция ощущает себя уязвимой и хочет демонстрировать возможности и превосходство.

Голый король вошел в фазу острой рефлексии.

Александр Коваленко, «Фейсбук»

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