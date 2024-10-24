На аукцион выставили культовый 19-летний спорткар Ford почти без пробега 1 24.10.2024, 13:01

Его кузов, кожаный салон и силовой агрегат — как новые.

В США на аукцион Bring a Trailer выставили купе Ford GT 2005 года. Знаменитый суперкар является капсулой времени, ведь фактически вообще не эксплуатировался. О нем рассказали на сайте аукциона.

На одометре Ford GT высвечивается пробег всего 178 миль (286 км). Все это время у автомобиля был один-единственный владелец, который приобрел суперкар в штате Огайо, а затем перевез его в Калифорнию.

Суперкар Ford GT прекрасно сохранился. Его кузов, кожаный салон и силовой агрегат — как новые. Автомобиль получил опциональную акустику McIntosh и колесные диски BBS.

Как известно, Ford GT является преемником знаменитой модели GT40, которая в 60-х годах четыре раза выигрывала 24-часовые гонки в Ле-Мане (именно этим событиям посвящен фильм «Аутсайдеры»). Всего изготовили 4038 таких авто.

Купе Ford GT оснащено 5,4-литровым компрессорным V8 мощностью 550 л. с. С 6-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 3,8 с, а максимальная скорость составляет 330 км/ч.

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