ВСУ решили создать новый отдельный вид войск 24.10.2024, 13:07

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Детали.

В Украине вскоре может появиться новый род войск в составе ВСУ — Киберсилы, которые будут выполнять официальные боевые задачи в цифровом пространстве. В связи с этим украинское командование рассмотрело Концепцию, над которой работали военные, народные депутаты из комитета ВР по нацбезопасности, эксперты. О деталях появления Киберсил пресс-служба Генерального штаба ВСУ написала на странице Facebook.

Сообщение Генштаба о проекте Концепции создания Киберсил появилось 24 октября. На совещании председательствовал начальник Генштаба, генерал-лейтенант Анатолий Брагилевич. Участники проанализировали проект, который должен учитывать достижения западных стран в данном направлении, говорится в заметке. Кроме того, изучили опыт украинцев, которые проводили успешные операции в цифровом пространстве во время полномасштабного вторжения РФ.

Во время совещания военные, нардепы и эксперты обсудили положения, важные для Киберсил:

какие задачи и функции будут выполнять;

как будут взаимодействовать с существующими родами войск.

Украинское командование отметило «усиление возможностей войск» в еще одном операционном домене — киберпространстве. Другие домены, в которых приходится воевать украинцам — это суша, море, воздух и даже космос, перечисляется в заметке Генштаба.

Киберсилы ВСУ — детали

На странице Facebook народного депутата и члена комитета ВР по нацбезопасности Александра Федиенко появился комментарий по созданию нового рода войск Киберсил ВСУ. Как выяснилось, политик участвовал в заседании, о котором рассказали в Генштабе. Нардеп пояснил, что новый род войск должен быть создан путем принятия соответствующего закона и, по его словам, проект существует и готов к регистрации в Раде. Также он отметил, что, начиная с 2020 года, поднимались вопросы о важности борьбы в киберпространстве. В комитете ВР проблемой занималась рабочая группа, в состав которой входили представители ВСУ, Минобороны, СНБО, ГУР, Министерство цифровой трансформации, Государственная служба спецсвязи, СБУ: собрали опыт 25 стран мира, — заявил Радуцкий.

На страницах в соцсетях главы комитета по нацбезопасности Александра Завитневича, руководителей Минобороны, ГУР, Минцифровизации пока не комментировали создание Киберсил.

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