Лукашенко движется в сторону катастрофы 2 Telegram-канал «Ник и Майк»

24.10.2024, 13:07

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Сдаст ли фраер назад?

С «выборами» Лукашенко психанул. Не дождавшись очевидной и публичной поддержки от Кремля, он решил сыграть на опережение.

В итоге «депутаты», которых не было в зале голосования «проголосовали» дату «выборов», пока Лукашенко летел в Казань. Полная оптимизация процесса. «Выборы» без избирателей, голосование даже без «кивающих голов».

Цель провокации: проверить реакцию Путина и сыграть с ним на опережение. Кремль же тоже готовился к февралю-марту.

Расчет на то, что публично ему никто перечить не будет, и это можно использовать в качестве аргумента, что «Москва не против». А ты там попробуй у Путина спроси, против он или нет. В любом случае ставки повышены, хотя Лукашенко с формулировкой пока кокетничает, чтобы можно было сдать назад как фраер, если уж очень сильно получит от пахана за дешевый понт.

Удалась провокация или нет — будет ясно уже в ближайшую неделю. Однако на направление движения – в сторону катастрофы – такие фокусы уже не влияют. Влияют только на скорость.

От нашего квартета заметим, тем не менее, что участвовать в этом фарсе в любой форме — помогать Лукашенко набирать очки перед Кремлем.

Telegram-канал «Ник и Майк»

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