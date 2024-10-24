Лукашенко движется в сторону катастрофы

Лукашенко движется в сторону катастрофы2
- Telegram-канал «Ник и Майк»
- 24.10.2024, 13:07
- 2,616
Сдаст ли фраер назад?
С «выборами» Лукашенко психанул. Не дождавшись очевидной и публичной поддержки от Кремля, он решил сыграть на опережение.
В итоге «депутаты», которых не было в зале голосования «проголосовали» дату «выборов», пока Лукашенко летел в Казань. Полная оптимизация процесса. «Выборы» без избирателей, голосование даже без «кивающих голов».
Цель провокации: проверить реакцию Путина и сыграть с ним на опережение. Кремль же тоже готовился к февралю-марту.
Расчет на то, что публично ему никто перечить не будет, и это можно использовать в качестве аргумента, что «Москва не против». А ты там попробуй у Путина спроси, против он или нет. В любом случае ставки повышены, хотя Лукашенко с формулировкой пока кокетничает, чтобы можно было сдать назад как фраер, если уж очень сильно получит от пахана за дешевый понт.
Удалась провокация или нет — будет ясно уже в ближайшую неделю. Однако на направление движения – в сторону катастрофы – такие фокусы уже не влияют. Влияют только на скорость.
От нашего квартета заметим, тем не менее, что участвовать в этом фарсе в любой форме — помогать Лукашенко набирать очки перед Кремлем.
Telegram-канал «Ник и Майк»