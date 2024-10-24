закрыть
24 октября 2024, четверг, 13:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко движется в сторону катастрофы

2
  • Telegram-канал «Ник и Майк»
  • 24.10.2024, 13:07
  • 2,616
Лукашенко движется в сторону катастрофы

Сдаст ли фраер назад?

С «выборами» Лукашенко психанул. Не дождавшись очевидной и публичной поддержки от Кремля, он решил сыграть на опережение.

В итоге «депутаты», которых не было в зале голосования «проголосовали» дату «выборов», пока Лукашенко летел в Казань. Полная оптимизация процесса. «Выборы» без избирателей, голосование даже без «кивающих голов».

Цель провокации: проверить реакцию Путина и сыграть с ним на опережение. Кремль же тоже готовился к февралю-марту.

Расчет на то, что публично ему никто перечить не будет, и это можно использовать в качестве аргумента, что «Москва не против». А ты там попробуй у Путина спроси, против он или нет. В любом случае ставки повышены, хотя Лукашенко с формулировкой пока кокетничает, чтобы можно было сдать назад как фраер, если уж очень сильно получит от пахана за дешевый понт.

Удалась провокация или нет — будет ясно уже в ближайшую неделю. Однако на направление движения – в сторону катастрофы – такие фокусы уже не влияют. Влияют только на скорость.

От нашего квартета заметим, тем не менее, что участвовать в этом фарсе в любой форме — помогать Лукашенко набирать очки перед Кремлем.

Telegram-канал «Ник и Майк»

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Самолет Лукашенко ждет катастрофа
Самолет Лукашенко ждет катастрофа Роман Свитан
Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников
Вы только посмотрите на Путина
Вы только посмотрите на Путина Петр Олещук
Саммит БРИКС в Казани понес тяжелую утрату
Саммит БРИКС в Казани понес тяжелую утрату Аркадий Дубнов