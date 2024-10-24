Кремль признал, что Саудовская Аравия отказалась от членства в БРИКС 2 24.10.2024, 13:11

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Звонкая пощечина для РФ.

Саудовская Аравия, получившая приглашение вступить в БРИКС в начале 2024 года, так и не стала полноправным членом блока, признал помощник Путина по международным делам Юрий Ушаков, сообщает агентство The Moscow Times со ссылкой на ТАСС.

«Саудовская Аравия на саммите БРИКС в Казани находится в статусе приглашенной страны. Это значит, что Саудовская Аравия будет участвовать не на самом саммите БРИКС, а на встрече в формате «БРИКС Плюс», предназначенной для стран, не входящих в организацию», — заявил Ушаков в комментариях ТАСС.

Кремль еще в январе объявил, что Саудовская Аравия присоединилась к БРИКС с начала 2024 года вместе с ОАЭ, Эфиопией, Египтом и Ираном, что увеличило количество участников организации до 10 стран. Через две недели министр торговли королевства Маджид аль-Касаб опроверг российские заявления, а источники агентства Reuters в Эр-Рияде уточнили, что приглашение в БРИКС все еще находится на стадии рассмотрения.

Несмотря на это, Саудовская Аравия была включена в презентации саммита как полноправный член организации, но наследный принц королевства Мохаммед бин Салман так и не приехал на саммит, отправив вместо себя министра иностранных дел страны, поясняет The Moscow Times.

О том, что Кремль желает видеть Мохаммеда бин Салмана на саммите БРИКС в Казани, который российские власти назвали «самым значимым внешнеполитическим событием» в российской истории, в сентябре сообщал глава МИД РФ Сергей Лавров. Однако Эр-Рияд тогда ответил отказом.

«Саудовская Аравия направит министра иностранных дел», — ранее заявил все тот же помощник Путина по международным делам Юрий Ушаков, комментируя подготовку саммита. Причины решения принца Ушаков тогда не уточнил, отметив лишь, что на партнеров России оказывают давление западные страны, угрожая последствиями в случае поездки в Казань.

Саудовская Аравия, которая не присоединилась к антироссийским санкциям, после начала войны оставалась ключевым союзником Кремля на рынке нефти. Хотя администрация Джо Байдена осенью 2022 года уговаривала саудитов увеличить добычу, чтобы заменить российские баррели, попавшие под эмбарго, Мохаммед бин Салман остался верен союзу с Путиным и, наоборот, сократил поставки на 2 млн баррелей в день, чтобы удерживать цены близко к $100 за баррель.

Однако через два года настроения в Эр-Рияде начали меняться. Королевство обеспокоено снижением своей доли на рынке и намерено перейти к политике увеличения добычи, даже если для этого придется долго удерживать низкие цены, рассказали в конце сентября знакомые с ситуацией источники Financial Times.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бин Салман заявил, что некоторые страны картеля ОПЕК+, в частности Казахстан и Ирак, не выполняют свои квоты, и пригрозил, что цена барреля может упасть до $50.

Для России это худший из возможных сценариев, отмечает Люк Купер, научный сотрудник Лондонской школы экономики: обрушение нефтяных цен до уровней 2014-2016 годов существенно усложнит Путину «финансирование его военной машины». В бюджет текущего года правительство заложило нефть по $70 и примерно на такую же цену ($69,7) рассчитывает в следующем году.

Саудовская Аравия, в отличие от России, может легче пережить дешевую нефть, поясняет Купер: месторождения в Аравийской пустыне находятся гораздо ближе к поверхности, чем сибирские залежи в вечной мерзлоте, а потому себестоимость саудовских баррелей ниже. К тому же Эр-Рияд может легко и быстро нарастить производство и компенсировать ценовые потери за счет объемов.

Как это происходит, бин Салман наглядно продемонстрировал Путину в 2020 году, когда Россия в разгар пандемии решила выйти из сделки ОПЕК+. Саудовская Аравия нарастила добычу до 12 млн баррелей в день, объявила рекордные за 30 лет скидки и обрушила нефтяные цены до уровней 1990-х годов (менее $10 за баррель Brent). Через несколько месяцев Кремль был вынужден капитулировать, вернуться в соглашение и, по новым условиям, сократить добычу больше всех.

«В отличие от саудовской, российская нефть не является дешевой в добыче. Поэтому Россия плохо подготовлена к ситуации низких цен», — отмечает Купер. «Это объясняет российскую логику военной эскалации, которая требует быстрых успехов на поле боя — до того, как цены на нефть упадут».

Сейчас Саудовская Аравия добывает 8,9 млн баррелей в день — это минимальная добыча с 2011 года. С декабря королевство начнет добавлять на рынок по 83 тысячи баррелей в день каждый месяц и к концу декабря 2025 года увеличит поставки на 1 млн баррелей в день.

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