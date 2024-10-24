закрыть
24 октября 2024, четверг, 13:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Задержаны сразу 11 сотрудников крупнейших предприятий легпрома Беларуси

  • 24.10.2024, 13:22
Задержаны сразу 11 сотрудников крупнейших предприятий легпрома Беларуси

Задержания проводил Витебский ОБЭП.

В Управлении по борьбе с экономическими преступлениями УВД Витебского облисполкома сообщили, что за коррупцию арестовали 11 должностных лиц крупнейших предприятий лёгкой промышленности Беларуси. По словам начальника ведомства Павла Белянина, размер взяток доходил до «десятков тысяч рублей». В отношении всех из них возбуждены уголовные дела.

В УБЭП УВД Витебского облисполкома рассказали, что за «благоприятное решение вопросов» по закупке швейного оборудования, запчастей и комплектующих 11 должностных лиц получали деньги от представителя витебской фирмы. Наличные передавали ради победы в тендерах и своевременных расчётов за поставленную продукцию.

На видео, которое опубликовали на сайте Министерства внутренних дел, видно, как правоохранители задержали одного из участников преступной схемы, спросив, сколько денег ему только что передали. Не получив внятного ответа, в заднем кармане брюк у мужчины обнаружили «десятки тысяч рублей».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Самолет Лукашенко ждет катастрофа
Самолет Лукашенко ждет катастрофа Роман Свитан
Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников
Вы только посмотрите на Путина
Вы только посмотрите на Путина Петр Олещук
Саммит БРИКС в Казани понес тяжелую утрату
Саммит БРИКС в Казани понес тяжелую утрату Аркадий Дубнов