Задержаны сразу 11 сотрудников крупнейших предприятий легпрома Беларуси 24.10.2024, 13:22

Задержания проводил Витебский ОБЭП.

В Управлении по борьбе с экономическими преступлениями УВД Витебского облисполкома сообщили, что за коррупцию арестовали 11 должностных лиц крупнейших предприятий лёгкой промышленности Беларуси. По словам начальника ведомства Павла Белянина, размер взяток доходил до «десятков тысяч рублей». В отношении всех из них возбуждены уголовные дела.

В УБЭП УВД Витебского облисполкома рассказали, что за «благоприятное решение вопросов» по закупке швейного оборудования, запчастей и комплектующих 11 должностных лиц получали деньги от представителя витебской фирмы. Наличные передавали ради победы в тендерах и своевременных расчётов за поставленную продукцию.

На видео, которое опубликовали на сайте Министерства внутренних дел, видно, как правоохранители задержали одного из участников преступной схемы, спросив, сколько денег ему только что передали. Не получив внятного ответа, в заднем кармане брюк у мужчины обнаружили «десятки тысяч рублей».

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