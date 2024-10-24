Эксперт: «Ударные кулаки» на важном направлении есть только в воображении россиян 24.10.2024, 13:24

Благодаря потугам ТВ и пропаганды.

Оккупанты из РФ могут поставить себе цель возобновить наступательные действия на Запорожском направлении. Однако, пока о подготовке так называемого ударного кулака для масштабного наступления на Запорожье речь не идет.

Деталями поделился представитель Украинской добровольческой армии «Юг» Сергей Братчук в эфире телеканала FREEДОМ.

«Враг маневрирует на этом театре военных действий. Но больше всего боевых столкновений происходит на административной границе Донецкой и Запорожской областей. Это так называемый Времовский плацдарм», - рассказал он.

Как объясняет Братчук, пока нет такой интенсивности действий оккупантов, как раньше, в районе Роботино Запорожской области.

«Что касается формирования ударных кулаков, то они формируются больше в сознании россиян с помощью информационных вбросов, в частности через определенные российские медиа, которые раскручивают и нагнетают эту ситуацию», - подчеркнул военный.

В то же время ВСУ «держат руку на пульсе» и наблюдают за ситуацией на Запорожском направлении и готовы отражать вражеские штурмы.

«Мы понимаем, что прощупывание украинской обороны на этом направлении, конечно, есть и, возможно, и дальше будет. Но пока о широкомасштабном наступлении речь не идет», - заявил Сергей Братчук.

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