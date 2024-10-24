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Путин опозорился на саммите БРИКС

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  • 24.10.2024, 13:35
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Путин опозорился на саммите БРИКС
Фото: Getty Images

Не смог выговорить фамилию Эрдогана.

Во время саммита БРИКС Путин оказался в комичной ситуации и не смог выговорить имя президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ему понадобилось целых три попытки, чтобы правильно представить турецкого президента перед его выступлением. Однако выговорить три слова правильно он так и не смог.

Инцидент попал на камеры прямой трансляции и быстро разошелся по социальным сетям и Интернету.

«Слово президенту Турецкой Республики Реджепу Эрджагану... Режепу Таипу... Эрджага... Эээ Эрдогану», — запинаясь, пытался выговорить Путин фамилию политика.

Глава Кремля неоднократно оговаривался, обращаясь к лидерам других государств. Например, он регулярно коверкает имя президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева.

В начале октября Путину исполнилось 72 года, и в последние годы он все чаще демонстрирует признаки когнитивных проблем. Невропатологи отмечают, что сложности с выговариванием слов в преклонном возрасте могут указывать на неврологические проблемы, включая болезнь Паркинсона, нейродегенеративные заболевания и дисциркуляторную энцефалопатию. Не менее распространены когнитивные причины: деменция различных типов, нарушения памяти, замедление обработки информации и сложности с подбором слов.

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