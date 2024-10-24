Путин опозорился на саммите БРИКС

Путин опозорился на саммите БРИКС1
- 24.10.2024, 13:35
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Не смог выговорить фамилию Эрдогана.
Во время саммита БРИКС Путин оказался в комичной ситуации и не смог выговорить имя президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Ему понадобилось целых три попытки, чтобы правильно представить турецкого президента перед его выступлением. Однако выговорить три слова правильно он так и не смог.
Инцидент попал на камеры прямой трансляции и быстро разошелся по социальным сетям и Интернету.
«Слово президенту Турецкой Республики Реджепу Эрджагану... Режепу Таипу... Эрджага... Эээ Эрдогану», — запинаясь, пытался выговорить Путин фамилию политика.
Путин не смог выговорить имя Эрдогана. Ему понадобилось целых три попытки pic.twitter.com/LuaIgee03x— Марк Ворошилов (@VoroshilovMark) October 24, 2024
Глава Кремля неоднократно оговаривался, обращаясь к лидерам других государств. Например, он регулярно коверкает имя президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева.
В начале октября Путину исполнилось 72 года, и в последние годы он все чаще демонстрирует признаки когнитивных проблем. Невропатологи отмечают, что сложности с выговариванием слов в преклонном возрасте могут указывать на неврологические проблемы, включая болезнь Паркинсона, нейродегенеративные заболевания и дисциркуляторную энцефалопатию. Не менее распространены когнитивные причины: деменция различных типов, нарушения памяти, замедление обработки информации и сложности с подбором слов.