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Финляндия закрыла два КПП на границе с Россией

  • 24.10.2024, 13:54
Финляндия закрыла два КПП на границе с Россией

На неопределенный срок.

Финляндия объявила о полном закрытии двух пограничных контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией — Лиекса-Инари и Париккала. Пересечение границы через них заблокировано на неопределенный срок по решению «соответствующих пограничных служб», говорится в официальном заявлении погранслужбы республики.

Фактически движение через КПП Париккала было остановлено еще 19 апреля 2022 года в связи с введенными ограничениями на экспорт российской древесины, а КПП Лиекса-Инари прекратил работу 1 ноября 2021 года. Представители пограничного ведомства не исключают возможности возобновления деятельности этих пунктов в будущем в соответствии с соглашением между РФ и Финляндией «О пересечении границы».

Пограничные службы обеих стран приступят к демонтажу указателей с названиями КПП и осуществят другие «необходимые практические меры» для исполнения решения о закрытии.

В ноябре 2023 года правительство Финляндии приняло решение закрыть четыре пограничных перехода с Россией: КПП Ваалимаа (с российской стороны — Торфяновка), Нуйямаа (Брусничное), Иматра (Светогорск) и Ниирала (Вяртсиля). Это решение было связано с увеличением числа нелегальных мигрантов, прибывающих на финскую территорию из России. В период с сентября по ноябрь 2023 года на границе с Финляндией оказались 280 мигрантов из Ирака, Йемена, Сомали, Сирии и других стран, все они подали прошения об убежище.

Раньше российские пограничники не допускали людей без необходимых документов к финской границе, однако осенью прошлого года перестали это делать. Президент Финляндии Саули Ниинистё связал изменения с соглашением о сотрудничестве в области обороны между Хельсинки и Вашингтоном. Он также подчеркнул необходимость готовиться к возможным «гадостям» со стороны России после вступления Финляндии в НАТО.

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