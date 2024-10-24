Время Лукашенко истекает 3 Александр Класковский

24.10.2024, 14:01

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Появится шанс на перемены.

Случилось то, что угадывалось по многим симптомам: Александр Лукашенко придвинул дату президентских выборов. Причем на целых полгода. Почему он так торопится?

Да, формально мы пока не знаем, пойдет ли Александр Лукашенко на очередной срок. Но сомнений в этом практически нет (если не случится чего-то чрезвычайного). На раскрутку теоретического преемника слишком мало времени.

Да и не видит вождь режима достойного преемника. Точнее, просто боится кому-либо передавать кормило.

Кремль, судя по всему, дал Лукашенко ярлык на новый срок и символически проиллюстрировал это орденом от Путина. Москве абсолютно ни к чему менять коня на переправе.

В случае же мирных переговоров по Украине правитель Беларуси хотел бы сидеть за их столом в новой короне.

При этом война — штука достаточно непредсказуемая. Лукашенко может думать: черт его знает, что на уме у этих украинцев. Вчера зашли в Курскую область, а завтра вдруг шандарахнут по Мозырскому НПЗ — и пошло-поехало. Какие уж там выборы.

Еще один момент: как раз сегодня на заседании совместной коллегии министерств обороны Беларуси и России в Минске утвердили замысел совместных стратегических учений «Запад-2025». В чем этот замысел, мы можем только гадать.

Вспомним: именно под маркой совместных маневров российские войска зашли в Беларусь для атаки на Киев в феврале 2022-го. А вдруг Москва хочет повторить? Понятно, что такая перспектива тоже не способствует проведению электоральной кампании.

Короче, туман войны тоже, надо думать, подталкивает Лукашенко провести выборы пораньше.

Наконец, мы ведь толком не знаем, что у него со здоровьем. Очевидно лишь, что оно не улучшается и сам он не молодеет. Возможно, фактор здоровья тоже вынуждает Лукашенко ускорить процесс.

Мысль, что время правителя так или иначе истекает, греет душу его политических противников. Потому что Лукашенко — это консервация системы, а вот после него появляется как минимум шанс на перемены.

Александр Класковский, «Позiрк»

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