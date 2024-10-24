Авиаэксперт: Путин сажает в свои Су-25 летчиков из КНДР 1 24.10.2024, 14:05

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Есть плохая и хорошая новости.

Военное сотрудничество страны-агрессора России с Северной Кореей может предусматривать не только вовлечение северокорейской армии в боевые действия на фронте, но и пополнение летного состава России.

По информации, которая пока не подтверждена, КНДР могла предоставить РФ своих военных летчиков. Плохая новость состоит в том, что у них наверняка есть опыт работы на самолетах старых советских образцов, в частности, на бомбардировщике Су-25, поскольку КНДР также имеет на вооружении такие образцы. Однако хорошая новость – это то, что подготовка летчиков может длиться до года, в частности, потому, что им придется преодолевать языковой барьер.

Почему Силам обороны до сих пор не удается эффективно противодействовать российским носителям КАБов, которые враг сбрасывает на Украину почти каждый день? Почему в этом не могут помочь истребители F-16, переданные Украине? Потому что главный вопрос – не количество истребителей, а вооружение, переданное союзниками вместе с ними.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал авиаэксперт Анатолий Храпчинский.

– По сообщениям издания Newsweek, ссылающегося на собственные источники, КНДР направила в РФ летчиков, которые должны научиться управлять российскими самолетами, а затем участвовать в войне против Украины. Считаете ли вы, что это возможно? И сугубо технический момент: сколько времени должны учиться летчики, чтобы управлять российскими военными самолетами?

– Если мы говорим о северокорейских пилотах, то на самом деле они раньше управляли старым советским авиапарком. Смогут ли они пустить летчиков из КНДР прямо на старый советский авиапарк? Да, могут.

Россия вряд ли будет использовать северокорейских летчиков на «современных» самолетах. Скорее всего, они могут работать на фронтовом бомбардировщике Су-25, а также на МиГ-29, Ми-24, Ми-26, Ми-8. Это те самолеты и вертолеты, на которых северокорейские пилоты могут уверенно участвовать в боевых действиях.

Разумеется, есть проблема языкового барьера. И здесь язык действительно имеет значение для координации действий между подразделениями, им будет очень сложно перейти на русский, ведь большинство северокорейских военных не владеют русским, несмотря на то, что, возможно, кто-то из них когда-то учился в Советском Союзе или России.

Если говорить о сроках, то я даю около 9-12 месяцев на то, чтобы подготовить летчиков к непосредственному участию в боевых действиях на новых самолетах и для преодоления языкового барьера.

– Значит, у нас еще есть время.

– Да, есть время, но нужно понимать, что они могут пустить их как «мясо». Что в РФ, что в КНДР есть много людей, готовых приносить себя в жертву ради «царя».

Безусловно, Россия ищет дешевый ресурс для пополнения армии, потому что сил не хватает. С пилотами у них была проблема во время начальной фазы Сирийской операции, когда по всей России призывали поступать в военные вузы, тогда сам Шойгу активно акцентировал на этом.

Путин сажает в свои Су-25 летчиков из КНДР, есть плохая и хорошая новости. Интервью с авиаэкспертом Храпчинским

– А как насчет мастерства северокорейских летчиков? Знаете ли вы о том, насколько они квалифицированы?

– Они учились, они готовились, поэтому можно сказать, что они умеют летать. Но вообще вопрос мастерства зависит от возможностей «набивать руку» во время боевых вылетов. К примеру, наши украинские пилоты самые крутые. Почему? Потому что у них постоянные боевые вылеты.

– Мониторинговая платформа Tracking предположила, что Россия может проводить ядерные стратегические учения. Основание для такого вывода – достаточно необычная активность авиации противника. Так, в течение двух дней, 21-22 октября, самолеты Ту-95МС взлетали сразу с трех аэродромов России – «Оленья», «Энгельс-2» и «Украинка». Маршрут пролегал до Каспийского и Японского моря и над Саратовской областью. Все самолеты находились в воздухе более 5 часов. Можете ли вы предположить, что это могло быть?

– Давайте начнем с полетов стратегической авиации. Выполнение полета, который длится 5-6 часов – это нормально для таких типов самолетов, они могут находиться в воздушном пространстве длительное время. Во времена Советского Союза Ту-160 выполняли тренировочные упражнения , во время которых они долетали до Северного полюса, отстреливались по условным целям в США и Канаде и возвращались обратно. Теперь представьте, сколько часов длился такой тренировочный полет.

Далее – перебазирование самолетов с аэродрома на аэродром. «Украинка», «Энгельс», «Оленья»... Это происходит в рамках передислокации, которая у них была постоянно.

Подлет в район Каспия. Каспий для них – это зона пусков по Европе, по территории Украины. То есть вполне вероятно, что они сейчас тренируются запускать ракеты. Какие ракеты, ядерные или крылатые? Эти ракеты отличаются только боеголовками. Следовательно, выполнение таких задач может быть имитацией работы с целью создания дополнительных проблем для наших сил, которые находятся в постоянном режиме дежурства.

Далее. «Энгельс-2» является основной базой самолетов стратегической авиации. Там есть все необходимое для предполетной подготовки, или мелкого ремонта, или регламентных работ.

Поэтому я бы сказал, что это передислокация и обычные учения. Будут ли они использовать ядерное оружие? Будут ли применять обычные крылатые ракеты? Здесь уже нет разницы, ведь методика их применения одинакова. Эти самолеты могут запускать ракеты, летящие на расстояние около 4 тысяч километров.

– К сожалению, Россия продолжает достаточно активно атаковать Украину КАБами. Наша страна уже получила первые образцы истребителей F-16. Есть ли прямая связь между количеством F-16 и эффективностью противодействия российским носителям КАБов?

– На самом деле здесь не нужно сосредотачивать внимание на том, стало ли у нас больше F-16. Да, на самом деле увеличение количества самолетов F-16 позволяет нам их использовать для большего спектра задач, но надо понимать, что кроме этого есть вопрос относительно полученного вооружения к этим самолетам.

К примеру, для активного и качественного противодействия российским самолетам, сбрасывающим КАБы, нам нужны ракеты AIM-120 AMRAAM, работающие на 185 километров плюс. То есть надо иметь возможность находиться в безопасной зоне и на расстоянии сбивать российские самолеты. Итак, здесь вопрос о наличии оружия, которое может помочь нам решить этот вопрос.

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