Беларусь подписала документы в сфере гражданской авиации с двумя странами
- 24.10.2024, 14:11
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На международной конференции ICAN 2024.
Беларусь подписала документы в сфере гражданской авиации с Иорданией и Зимбабве. Это было сделано в рамках международной конференции ICAN 2024, которая проходит в Малайзии, пишет «Позiрк».
По информации пресс-службы Министерства транспорта и коммуникаций, с Амманом подписан меморандум о взаимопонимании, с Хараре — протокол переговоров.
23 октября сообщалось, что на этом форуме между Минском и Эр-Риядом (Саудовская Аравия) заключено межправительственное соглашение о воздушном сообщении (одобрено белорусскими властями 2 октября), с Эль-Кувейтом (Кувейт) — меморандум о взаимопонимании в этой сфере, с Рабатом (Марокко) — протокол переговоров по итогам консультаций.