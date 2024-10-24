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Беларусь подписала документы в сфере гражданской авиации с двумя странами

  • 24.10.2024, 14:11
  • 1,058
Беларусь подписала документы в сфере гражданской авиации с двумя странами

На международной конференции ICAN 2024.

Беларусь подписала документы в сфере гражданской авиации с Иорданией и Зимбабве. Это было сделано в рамках международной конференции ICAN 2024, которая проходит в Малайзии, пишет «Позiрк».

По информации пресс-службы Министерства транспорта и коммуникаций, с Амманом подписан меморандум о взаимопонимании, с Хараре — протокол переговоров.

23 октября сообщалось, что на этом форуме между Минском и Эр-Риядом (Саудовская Аравия) заключено межправительственное соглашение о воздушном сообщении (одобрено белорусскими властями 2 октября), с Эль-Кувейтом (Кувейт) — меморандум о взаимопонимании в этой сфере, с Рабатом (Марокко) — протокол переговоров по итогам консультаций.

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