Беларусь подписала документы в сфере гражданской авиации с двумя странами 24.10.2024, 14:11

1,058

На международной конференции ICAN 2024.

Беларусь подписала документы в сфере гражданской авиации с Иорданией и Зимбабве. Это было сделано в рамках международной конференции ICAN 2024, которая проходит в Малайзии, пишет «Позiрк».

По информации пресс-службы Министерства транспорта и коммуникаций, с Амманом подписан меморандум о взаимопонимании, с Хараре — протокол переговоров.

23 октября сообщалось, что на этом форуме между Минском и Эр-Риядом (Саудовская Аравия) заключено межправительственное соглашение о воздушном сообщении (одобрено белорусскими властями 2 октября), с Эль-Кувейтом (Кувейт) — меморандум о взаимопонимании в этой сфере, с Рабатом (Марокко) — протокол переговоров по итогам консультаций.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com