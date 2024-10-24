Появились кадры, как смелые женщины в Перми поджигают офис «Единой России» 2 24.10.2024, 14:21

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Момент попал на видео.

В Перми две жительницы под покровом ночи подкрались к региональному офису пропутинской партии «Единая Россия» и кинули в окна сразу несколько бутылок с «коктейлем Молотова», в результате чего здание загорелось, информирует «Радио Свобода» со ссылкой на российские массмедиа.

Интересно, но в первоначальных источниках подчеркивается, что женщины, которые устроили поджог офиса правящей партии, были молодыми (написано вообще «две девушки»).

Поджигательницы попали на камеры видеонаблюдения, в руках у них было 7 бутылок с горючей жидкостью. Разбив окна в здании, они швырнули внутрь два «коктейля Молотова».

При этом одна из женщин, к сожалению, обожглась, но им обеим удалось благополучно скрыться. Кроме того, они еще и успели снять на камеру сам процесс, как бросают бутылки в офис «ЕР».

Сообщение о пожаре поступило в ночь на 24 октября, при этом общая площадь возгорания составляла порядка 40 метров квадратных Российские службы утверждают, что пожар уже потушен, кроме того, ведется розыск поджигательниц.

Подчеркивается, что личности подозреваемых до сих пор не установлены, их найти и задержать не удалось.

Но самое интересное, что в день происшествия из офиса партии «Единая Россия» отправляли трехтонный груз на войну в Украине. Правда, член пермской ячейки «Единой России» Вячеслав Григорьев заявил, что упомянутый груз был якобы «гуманитарным».

В то же время он проговорился, что данный поджог офиса «единороссов» был «местью за поддержку спецоперации в Украине», то есть не исключено, тот груз был не совсем гуманитарного типа.

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