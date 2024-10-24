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«А ты не могла бы приходить к нам вечером и готовить ужин?»

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  • 24.10.2024, 14:20
  • 2,480
«А ты не могла бы приходить к нам вечером и готовить ужин?»

Белорусские айтишники рассказали о самых неадекватных начальниках.

Сеньор-неадекват, драки в туалете, жена начальника, которая просит работников компании готовить ей ужин. Айтишники рассказали изданию devby.io о самых неадекватных руководителях в их карьере.

«Упомянул каждый мой комментарий к его коду за последние полгода»

Сергей (имена героев изменены), бэкенд-разработчик на .NET:

— Работал в беларусской аутсорс-компании. Какое-то время просидел на бенче — а потом мне подобрали проект. Состав команды был такой: тимлид (руководитель команды - Прим. ред.), сеньор (старший специалист - Прим. ред.), два разработчика-мидла и PM (проектный менеджер - Прим. ред.) со стороны заказчика. Я быстро влился в проект — и в целом это была обычная работа: новые фичи (функции - Прим. ред.), баги (ошибки - Прим. ред.), код ревью… PM и тимлид были довольны моей работой, со всеми были отличные отношения кроме одного парня — того самого сеньора.

Он был очень странный: говорил какими-то шарадами или метафорами, крайне болезненно относился к критике своей работы, рассказывал сказки про программирование по часу на дейликах (короткая ежедневная встреча - Прим. ред.), был адептом различных good practices (хороших практик - Прим. ред.) и сложных паттернов (образцов - Прим. ред.) — даже там, где это совершенно неуместно.

Чувствовалась постоянная пассивная агрессия с его стороны, хотя мы никогда не ругались, на личности не переходили. Мне казалось, это просто характер такой у человека.

Через полгода объявили, что наш тимлид уходит, а сеньор будет новым лидом на проекте. Я к этому отнесся нормально.

Но в первое же утро после своего назначения, новый тимлид позвонил мне и сказал, что он недоволен моей работой: мол, я делаю очень мало и некачественно, упомянул каждый мой комментарий к его коду за последние полгода и вообще все мои комментарии в отношении тех или иных технических решений на проекте. Велел искать новый проект, потому что он не сможет работать со мной, и даже поставил срок, в течение которого я должен уйти. Все это на повышенных тонах, будто он записывал каждое мое слово за последние шесть месяцев.

В этот момент я понял, что пора двигаться дальше. Предупредил PM и менеджера со стороны компании и пошел готовиться к собеседованиям. Второй мидл-разработчик тоже покинул компанию сразу после меня. Вероятно, не сработались с новоиспеченным тимлидом.

«Падыйшла да дызайнеркi і заляпіла ей аплявуху. Я не верыла сваім вачам»

Алiна, PR-менеджэрка ў IT:

— Гэта было ў 2016 годзе — мая першая праца. Кампанія была паўдзяржаўная/паўпрыватная (не ведаю, ці варта называць яе, бо там працавала ўсяго 15 чалавек). Скажу, што гэта фінансавая кампанія — і мы шмат працавалі з банкамі.

Я працавала ў аддзеле камунікацый. Нас усяго было чатыры чалавекi: начальніца, я, дызайнерка і падружка дырэктаркі кампаніі, якую пасадзілі для прыгажосці — непатызм як ен есць.

Атмасфера была вельмі напружаная: у нашай менеджэркі былi вялікія праблемы з кантролем гневу і ў прынцыпе з самакантролем. Яна часта раўла на нас праз нейкую дробязь (мне тады было 18−19 гадоў, і я не ведала, як адбівацца і паставіць яе на месца).

Сітуацыя ўскладнялася тым, што дызайнерка была яе роднай малодшай сястрой. Бывалі днi, калi яны спрачаліся, часамі абедзве выходзілі кудысьці і вярталіся ў вельмі дзіўным стане. Я нават у карпаратыўным месенджэры пытала дызайнерку, што адбылося — яна казала, што ўсе акей.

У тым жа 2016 годзе у нас здарыўся аграмезны касяк на працы, якi выліўся ў медыя — і мы як PR мусілі яго тушыць. І тут у нашай менеджэркі сарвало дах, ен проста адарваўся і паляцеў да халеры. Яна чамусьці падыйшла да дызайнеркi і ўляпіла ей аплявуху. Я апешыла, не верыла сваім вачам. Потым тая дзяўчына распавяла мне, што сястра часамі бiла яе на працы — зацягвала ў туалет, калі там нікога няма, і бiла! Адсюль такі выгляд.

Я звольнілася адтуль пасля таго выпадку. Наколькі ведаю, яны шчэ некаторы час там працавалі.

«Ты не могла бы приходить к нам вечером и готовить ужин? Ты ведь недалеко живешь»

Вероника, QA-инженер:

— Моя бывшая коллега вышла замуж за одного из учредителей небольшой компании (более 30 человек в штате), в которой я когда-то работала.

После свадьбы она получила водителя компании в личное пользование — он возил ее не только на работу и с работы, но и к врачу, и даже в ресторан на обед. А еще мотался по ее поручениям — например, забрать билеты из офиса Belavia или закупиться к ужину продуктами по списку.

Вскоре она ушла в декрет. А из декрета вышла «владычицей морской» — все больше и больше людей что-то ей были должны. Например, системный администратор — «посмотреть радионяню, что-то там сломалось», офис-менеджер — выполнить какие-то ее поручения.

Как-то на корпоративе мы с коллегами обсуждали одно блюдо. Я сказала, что готовлю его иначе — объяснила, как. Она послушала и спросила: «Ты хорошо готовишь? А ты не могла бы приходить к нам по вечерам и готовить ужин? Ты ведь недалеко живешь». Я впала в ступор и ничего кроме сдавленного «Нет» — вымолвить не смогла. Один из коллег позже заметил, что, по его мнению, это прозвучало резко. А само предложение, выходит, нормальное?

Та ситуация не имела для меня последствий. Я поработала там какое-то время и ушла в другое место.

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