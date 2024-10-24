В Беларуси закрылся еще один крупный образовательный центр
- 24.10.2024, 14:28
- 1,602
По «решению руководства».
«Еврорадио» узнало, что крупный образовательный центр «Лидер» уже месяц как не работает.
«Образовательный центр «Лидер» приостановил пока свою деятельность, поэтому, к сожалению, мы не можем вам предложить наши услуги, которые были до сих пор», — сказал собеседник из компании журналисту.
По его словам, это решение принято «высшим руководством», но его причина неизвестна. Скорее всего, центр больше не возобновит свою работу.
Последний пост в Instagram «Лидера» датируется 2 сентября, когда центр предлагал скидки на курсы. В августе также набирались группы для обучения.
Ранее стало известно о закрытии образовательного центра Streamline.