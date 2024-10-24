закрыть
24 октября 2024, четверг, 15:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси закрылся еще один крупный образовательный центр

  • 24.10.2024, 14:28
  • 1,602
В Беларуси закрылся еще один крупный образовательный центр

По «решению руководства».

«Еврорадио» узнало, что крупный образовательный центр «Лидер» уже месяц как не работает.

«Образовательный центр «Лидер» приостановил пока свою деятельность, поэтому, к сожалению, мы не можем вам предложить наши услуги, которые были до сих пор», — сказал собеседник из компании журналисту.

По его словам, это решение принято «высшим руководством», но его причина неизвестна. Скорее всего, центр больше не возобновит свою работу.

Последний пост в Instagram «Лидера» датируется 2 сентября, когда центр предлагал скидки на курсы. В августе также набирались группы для обучения.

Ранее стало известно о закрытии образовательного центра Streamline.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Самолет Лукашенко ждет катастрофа
Самолет Лукашенко ждет катастрофа Роман Свитан
Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников
Вы только посмотрите на Путина
Вы только посмотрите на Путина Петр Олещук
Саммит БРИКС в Казани понес тяжелую утрату
Саммит БРИКС в Казани понес тяжелую утрату Аркадий Дубнов