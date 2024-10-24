В Беларуси закрылся еще один крупный образовательный центр 24.10.2024, 14:28

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По «решению руководства».

«Еврорадио» узнало, что крупный образовательный центр «Лидер» уже месяц как не работает.

«Образовательный центр «Лидер» приостановил пока свою деятельность, поэтому, к сожалению, мы не можем вам предложить наши услуги, которые были до сих пор», — сказал собеседник из компании журналисту.

По его словам, это решение принято «высшим руководством», но его причина неизвестна. Скорее всего, центр больше не возобновит свою работу.

Последний пост в Instagram «Лидера» датируется 2 сентября, когда центр предлагал скидки на курсы. В августе также набирались группы для обучения.

Ранее стало известно о закрытии образовательного центра Streamline.

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