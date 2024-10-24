Bild: Индия заблокировала вступление Турции в БРИКС 3 24.10.2024, 14:30

2,736

Из-за дружбы с Пакистаном.

Анкаре в ближайшее время придется отказаться от идеи вступления в БРИКС. Об этом сообщает немецкое издание BILD. В публикации отмечается, что против присоединения Турции к экономическому блоку активно выступает Индия.

«Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет присоединиться к альянсу БРИКС и подал заявку на вступление перед 16-м саммитом альянса. Но пока что ему придется похоронить эту идею», – напоминает издание.

Объясняя невозможность немедленного вступления Турции в БРИКС, BILD подчеркивает, что хорошие отношения Анкары и Исламабада серьезно раздражают одного из ключевых членов блока – Индию, у которой напряженные отношения с Пакистаном.

Анализируя стремление турецкого лидера стать членом БРИКС, эксперты отмечают, что таким образом Эрдоган хочет убить сразу двух зайцев.

Во-первых, продемонстрировать Евросоюзу, который не желает видеть Турцию в своих рядах, что «не очень-то и хотелось».

Во-вторых, возможность одновременного членства и в НАТО, и в БРИКС, по мнению экспертов, очень привлекает Реджепа Эрдогана, поскольку этот факт как бы подчеркивает посредническую роль Турции.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com