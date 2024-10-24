Bild: Индия заблокировала вступление Турции в БРИКС

Bild: Индия заблокировала вступление Турции в БРИКС3
- 24.10.2024, 14:30
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Из-за дружбы с Пакистаном.
Анкаре в ближайшее время придется отказаться от идеи вступления в БРИКС. Об этом сообщает немецкое издание BILD. В публикации отмечается, что против присоединения Турции к экономическому блоку активно выступает Индия.
«Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет присоединиться к альянсу БРИКС и подал заявку на вступление перед 16-м саммитом альянса. Но пока что ему придется похоронить эту идею», – напоминает издание.
Объясняя невозможность немедленного вступления Турции в БРИКС, BILD подчеркивает, что хорошие отношения Анкары и Исламабада серьезно раздражают одного из ключевых членов блока – Индию, у которой напряженные отношения с Пакистаном.
Анализируя стремление турецкого лидера стать членом БРИКС, эксперты отмечают, что таким образом Эрдоган хочет убить сразу двух зайцев.
Во-первых, продемонстрировать Евросоюзу, который не желает видеть Турцию в своих рядах, что «не очень-то и хотелось».
Во-вторых, возможность одновременного членства и в НАТО, и в БРИКС, по мнению экспертов, очень привлекает Реджепа Эрдогана, поскольку этот факт как бы подчеркивает посредническую роль Турции.