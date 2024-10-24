Фигурант дела об убийстве Дугиной попал в плен к ВСУ 24.10.2024, 14:39

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И рассказал детали.

Фигурант дела об убийстве дочери идеолога «русского мира» Александра Дугина Дарьи Дугиной Александр Сучков попал в украинский плен. Об этом стало известно благодаря интервью украинского журналиста Владимира Золкина с пленным РФ.

Пленный Сучков, который по этому делу был приговорен к 3,5 годам, свой срок не отсидел. Он подписал контракт с Минобороны РФ и отправился на войну против Украины. В конце концов во время выполнения боевого задания он «заблудился» и попал в плен к бойцам ВСУ.

Сучков признался, что много лет промышлял тем, что изготавливал фальшивые справки и грамоты, которые не имеют юридическую силу, но помогали людям устроиться за границей и называет свои действия «легкой антизаконной деятельностью». Он занимался графической частью таких документов, а остальное — делали другие люди. Летом 2023 года он получил заявку на изготовление документа по регистрации транспортного средства, что он сделал и отправил «на согласование». После подтверждения он бросил подготовленный документ заказчику и на том его дело закончилось. Он не знает, кому изготавливал документ, и как он должен был бы использоваться.

«Сам сервис, к которому меня присоединили, существовал уже несколько лет. Часто документы заказывали те, кому надо было легализоваться. Много было заказов от украинцев», — рассказал он.

Как рассказал в интервью Золкину Сучков, никакого отношения к совершенному преступлению против Дугиной он не имеет, хотя в РФ его обвинили в подделке регистрации машины, на которой ездила подозреваемая гражданка Украины Наталья Вовк, и приговорили к 3,5 годам заключения. По версии следствия, вместе со своим подельником Андреем Кузнецовым Сучков изготовил украинское свидетельство о регистрации на машину Mini Cooper, которую потом арендовала главная подозреваемая.

Оккупант также опроверг распространенные российской пропагандой заявления о том, что к убийству Дугиной причастны украинские спецслужбы. Сучков заявил, что не верит в это, поскольку если бы это было так, то подозреваемую без проблем обеспечили бы нужными документами, а его услуги бы никому не понадобились.

«Зачем гражданке Украины фальшивый украинский документ, если ее отправляли украинские спецслужбы?» — отметил пленный оккупант.

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