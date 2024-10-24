Узбекистан отказался вступать в экономический союз с Путиным 1 24.10.2024, 14:50

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Ташкент не увидел в этом «особой выгоды».

Планы Кремля расширить зону влияния на постсоветском пространстве продолжают сталкиваться с сопротивлением государств Центральной Азии.

Вслед за Казахстаном, который объявил об отказе вступать в БРИКС, и Арменией, которая заморозила участие в военном блоке ОДКБ, от экономического союза с Россией отказался Узбекистан.

Ташкент не планирует вступать в Евразийский экономический союз, в который, помимо РФ, входят Беларусь, Армения, Казахстан и Кыргызстан, сообщил первый заместитель спикера Законодательной палаты парламента республики Акмаль Саидов.

Уговаривать узбекских чиновников вступить в ЕАЭС, который Владимир Путин называл новым «центром многополярного мира», в Ташкент в августе ездил российский премьер Михаил Мишустин. По итогам встречи с главой правительстве Узбекистана Абдуллой Ариповым он обещал республике «преимущества для бизнеса», «новые рынки сбыта» и «справедливую конкуренцию».

Но комиссия парламента, которая изучила около тысячи основополагающих документов ЕАЭС, «не нашла в них выгоды для Узбекистана», сообщил Саидов (его цитирует Vesti.uz).

По словам парламентария, особой выгоды от участия в ЕАЭС не получил и Казахастан, а поэтому Узбекистану «будет оптимально» оставаться в статусе наблюдателя и сохранять независимость и суверенитет.

Узбекистан крайне зависим от России в плане экономики, но из-за войны в Украине и санкций ЕАЭС «стал куда менее привлекательным», отмечает политолог и основатель Central Asia Due Diligence Алишер Ильхамов. «Если раньше Россия была лучшим логистическим коридором для торговли с ЕС, то теперь Ташкент изучает другие возможности», — поясняет он.

Из-за отказа присоединяться к ЕАЭС Узбекистан находится под давлением со стороны Кремля, указывает Ильхамов. В частности, об этом свидетельствуют призывы Думы ввести визы для узбекских граждан, а также повышенное внимание российских госСМИ к ситуации с русскоязычными школами в стране, считает эксперт.

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