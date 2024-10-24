Как белорусы будут отдыхать и работать в ноябре 24.10.2024, 14:52

Приятные новости.

В последний месяц осени белорусов ждут большие выходные. Отдыхать будем четыре дня — с 7 по 10 ноября, то есть с четверга по воскресенье.

Традиционно 7 ноября в Беларуси выходной. В эту дату отмечается День Октябрьской революции.

В этом году красный день календаря выпал на четверг. Поэтому правительство предусмотрело перенос рабочего дня с пятницы, 8 ноября, на субботу, 16 ноября.

В итоге у тех, кто работает на пятидневке, в ноябре будет 20 рабочих дней, а при шестидневке — 25.

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