Как белорусы будут отдыхать и работать в ноябре
- 24.10.2024, 14:52
Приятные новости.
В последний месяц осени белорусов ждут большие выходные. Отдыхать будем четыре дня — с 7 по 10 ноября, то есть с четверга по воскресенье.
Традиционно 7 ноября в Беларуси выходной. В эту дату отмечается День Октябрьской революции.
В этом году красный день календаря выпал на четверг. Поэтому правительство предусмотрело перенос рабочего дня с пятницы, 8 ноября, на субботу, 16 ноября.
В итоге у тех, кто работает на пятидневке, в ноябре будет 20 рабочих дней, а при шестидневке — 25.