Россия истощается: эксперт заявил о нехватке боеприпасов 24.10.2024, 15:00

Одна из причин - удары ВСУ по тыловым арсеналам.

Информация о том, что соотношение артиллерийских снарядов России и Украины сейчас составляет 2 к 1, вряд ли отражает ситуацию на всей линии боестолкновения. Такое предположение высказал военный эксперт Антон Михненко в эфире «Radio NV».

«Если военные объявляют эту цифру, то они имеют статистические данные не только те, которые касаются одного участка фронта, а по всему фронту. И этот показатель, возможно, касается вопроса всего фронта. Ведь мы знаем, что на некоторых участках РФ доминирует. Особенно на тех участках, где они атакуют. Видимо, это касается среднего показателя по палате, как говорится», - сказал Михненко.

В то же время он добавил, что уменьшение количества боеприпасов у врага может быть связано сразу с несколькими факторами.

«То, что сейчас это преимущество в таком виде - это свидетельство того, что Украина неплохо бьет по тылам противника и уничтожает арсеналы. Во-вторых, то, что их оборонная промышленность не успевает за теми темпами использования боеприпасов. Они раньше использовали определенные запасы, исчерпали не полностью, но тем не менее, запасы Беларуси, Северной Кореи. Но даже в этих условиях они понимают, что у них недостаточно ресурсов для наступления», - добавил эксперт.

По словам Михненко, россияне сейчас действительно испытывают недостаток артиллерийских боеприпасов, хоть публично они об этом не заявляют.

«Россия истощается. И в боеприпасном вопросе также. Что бы они ни говорили, что у них большие мощности. Что есть пороховые заводы и другие, которые изготавливают боеприпасы разных калибров. Но даже их промышленность не способна держать тот темп, который хотели бы российские военные», - пояснил эксперт.

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