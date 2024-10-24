Мечтам Лукашенко о БРИКС не суждено сбыться? 24.10.2024, 15:07

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Показательный пример Турции.

Немецкое издание BILD пишет, что Турции в ближайшее время придется отказаться от идеи вступления в БРИКС.

Объясняя невозможность немедленного вступления Турции в БРИКС, BILD подчеркивает, что хорошие отношения Анкары и Исламабада серьезно раздражают одного из ключевых членов блока – Индию, у которой напряженные отношения с Пакистаном.

Отметим, что у режима Лукашенко, который стремится в БРИКС, также особые отношения с Пакистаном. Так Минский завод колесных тягачей (МЗКТ) передал ракетные технологии Пакистану. За это попал под санкции США.

Активно развиваются и отношения Минска с Исламабадом в экономической сфере. Сегодня появилась новость, что тракторный завод может появиться в пакистанском штате Пенджаб при участии Беларуси. Это следует из сообщения пресс-службы главы правительства штата Мариам Наваз Шариф о ее встрече с послом Беларуси Андреем Метелицей.

Если информация BILD о блокировке вступления Турции со стороны Индии правдива, то подобные проблемы могут возникнуть и у лукашенковского режима.

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