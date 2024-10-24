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В армии РФ вспыхнул бунт: командиры расстреляли все подразделение

  • 24.10.2024, 15:09
  • 1,724
В армии РФ вспыхнул бунт: командиры расстреляли все подразделение

В живых остался только один российский солдат.

Российский военный пропагандист Максим Калашников сообщил, что российских военных, которые записали обращение с жалобами на свое командование и утверждали, якобы их хотят «обнулить», в итоге расстреляли свои же командиры, передает «Диалог.UA».

Z-блогер опубликовал сообщение, в котором сообщил подробности произошедшего на фронте. 21 октября появилась информация о том, что штурмовое подразделение 19-го танкового полка ВС РФ заняло круговую оборону и записало видеообращение, в котором обвинило собственное командование в намерении устранить всю боевую группу.

По их словам, практика расстрелов широко распространилась в российской армии: так расправляются с теми, кто отказывается идти в «мясные штурмы».

В итоге именно это и произошло. В живых остался только один российский солдат, которого бросили в яму в качестве наказания.

«Парней посадили в яму, и в живых остался один. Один среди всех, кто на видео! Обнулили по приказу командира 67-й дивизии 25А!» - возмущается один из российских Z-блогеров.

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