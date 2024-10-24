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Часть Минска осталась без электричества

  • 24.10.2024, 15:14
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Часть Минска осталась без электричества

Из-за отключения секции ТЭЦ-3.

Часть Минска оставалась без электроснабжения утром 24 октября.

В 10:54 при выполнении плановых переключений на ОРУ 110кВ Минской ТЭЦ-3 действием защиты шин произошло отключение 1 секции 1 системы шины 110 кВ. Часть потребителей Партизанского, Первомайского и Заводского районов осталась без электричества. Были запущены резервные источники питания.

Перебои в электроснабжении были устранены. «В 11:30 все потребители были запитаны», — сообщает Минэнерго.

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