ЮАР обвинила Россию во лжи 3 24.10.2024, 15:16

4,426

Из-за заявлений о кредите на саммите БРИКС.

Заявления России о том, что с Южной Африкой на саммите БРИКС была достигнута договоренность о привлечении кредита в южноафриканских рандах для госкорпорации ВЭБ.РФ, не соответствуют действительности.

Об этом в четверг сообщил Банк развития ЮАР (Development Bank of Southern Africa, DBSA), комментируя слова главы ВЭБа Игоря Шувалова по итогам встречи расширенных делегаций стран БРИКС накануне.

Как заявил Шувалов, с DBSA было согласовано «рамочное соглашение о сотрудничестве», а также о кредитных линиях в национальных валютах. «Ожидаем, что к этому документу присоединятся Бразилия и Индия», — говорил Шувалов, добавляя, что также начата работа по расширению Механизма межбанковского сотрудничества (ММС).

На деле никакого соглашения о кредите для ВЭБа, который отключен от системы SWIFT и находится под блокирующими западными санкциями, на саммите БРИКС «не подписывалось», подчеркнули в DBSA (заявление банка цитирует южноафриканский новостной портал news24).

Председатель правления банка Ибрахим Расоол действительно присутствовал в Казани, но на встрече обсуждалось включение новых членов БРИКС в платформу ММС, сообщили в DBSA. «На данный момент в рамках этого механизма не заключено никаких кредитных соглашений», — добавили в банке.

Стартовавший 22 октября саммит БРИКС в Казани стал «крупнейшим внешнеполитическим мероприятием», когда-либо проводившимся в России, говорил перед его началом помощник президента РФ Юрий Ушаков.

На встрече Владимир Путин представил коллегам по БРИКС проект альтернативной доллару международной платежной системы, которая, по задумке Кремля, могла бы включать единую валюту, сырьевую и зерновую биржи, а также механизм для транзакций в цифровых активах.

Однако никаких конкретных решений по проекту Путина лидеры БРИКС не приняли. В итоговую декларацию саммита попало лишь заявление о необходимости «изучить» российскую инициативу, тогда как не неофициальном уровне Индия, Бразилия и ОЭА сообщили о нежелании превращать БРИКС в антизападный альянс.

Всего на саммит в Казань приехали 22 из 38 приглашенных глав иностранных государств. Президент Бразилии отказался от визита в последнюю минуту, сославшись на падение в ванной, а лидеры Турции и Индии — Реджеп Эрдоган и Нарендра Моди — уехали из России, не дожидаясь окончания мероприятия.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com