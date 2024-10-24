Белорус продает 23-летнюю BMW «пятерку» за $27 500 3 24.10.2024, 15:21

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Машина стоит в теплом гараже.

Белорус продает старую BMW 5 за большие деньги. Машина выпущена в 2001 году. Под капотом бензиновый двигатель объемом 4,4 литра мощностью 286 л.с., работающий в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач, пишет «Наша Нiва».

Заявленный пробег — 93 тысячи километров. Последняя отметка в немецкой сервисной книжке — 03.06.2004 года, тогда пробег автомобиля составлял 69 857 километров. Еще через год (17.07.2005) машину растаможили в Беларуси.

Если это правда, то получается, что за последние 19 лет, пока машина находится здесь, на ней проехали всего около 20 тысяч километров.

Визуально автомобиль действительно выглядит очень хорошо, серый кожаный салон также находится в отличном состоянии.

Несмотря на небольшой пробег, хорошее состояние и мощный двигатель, это не редкая BMW M5, а обычная модель e39, за которую просят 27 500 долларов.

При этом в описании продавец отмечает, что его машина действительно единственная в Беларуси, а может быть, и не только в ней.

«Только для истинных любителей, понимающих в Е39! Пробег родной. Все оригинальные немецкие документы. Любые проверки. Без торга! С деньгами все в порядке. Спешки в продаже нет, машина стоит в теплом гараже и с годами только дорожает», — говорится в описании.

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