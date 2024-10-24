Си Цзиньпин второй раз за два дня сделал неприятное для Путина заявление
- 24.10.2024, 15:24
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О необходимости прекратить войну с Украиной.
Необходимо как можно быстрее добиться деэскалации военного конфликта в Украине и проложить путь к политическому урегулированию, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе пленарного заседания саммита БРИКС.
«Китай и Бразилия достигли консенсуса из шести пунктов по урегулированию украинского кризиса. Вместе с соответствующими странами мы инициировали создание на площадке ООН группы «друзей мира». Важно как можно скорее добиться деэскалации ситуации», — сказал Си Цзиньпин.
После этого китайский лидер заявил, что страны БРИКС выступают в качестве «первой фаланги» Глобального Юга и должны продемонстрировать «коллективную мудрость», а также взять на себя ответственность за то, чтобы «поддержать мир и добиться всеобщей безопасности».
Накануне, 23 октября, Си Цзиньпин также в рамках саммита БРИКС призвал отказаться от «подливания масла в огонь» и втягивания в войну в Украине третьих стран. Это заявление китайского лидера прозвучало на фоне сообщений об отправке в Россию солдат из КНДР, которые готовятся принять участие в боевых действиях.