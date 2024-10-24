Си Цзиньпин второй раз за два дня сделал неприятное для Путина заявление 24.10.2024, 15:24

3,728

Си Цзиньпин

Фото: Getty Images

О необходимости прекратить войну с Украиной.

Необходимо как можно быстрее добиться деэскалации военного конфликта в Украине и проложить путь к политическому урегулированию, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе пленарного заседания саммита БРИКС.

«Китай и Бразилия достигли консенсуса из шести пунктов по урегулированию украинского кризиса. Вместе с соответствующими странами мы инициировали создание на площадке ООН группы «друзей мира». Важно как можно скорее добиться деэскалации ситуации», — сказал Си Цзиньпин.

После этого китайский лидер заявил, что страны БРИКС выступают в качестве «первой фаланги» Глобального Юга и должны продемонстрировать «коллективную мудрость», а также взять на себя ответственность за то, чтобы «поддержать мир и добиться всеобщей безопасности».

Накануне, 23 октября, Си Цзиньпин также в рамках саммита БРИКС призвал отказаться от «подливания масла в огонь» и втягивания в войну в Украине третьих стран. Это заявление китайского лидера прозвучало на фоне сообщений об отправке в Россию солдат из КНДР, которые готовятся принять участие в боевых действиях.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com