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Си Цзиньпин второй раз за два дня сделал неприятное для Путина заявление

  • 24.10.2024, 15:24
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Си Цзиньпин второй раз за два дня сделал неприятное для Путина заявление
Си Цзиньпин
Фото: Getty Images

О необходимости прекратить войну с Украиной.

Необходимо как можно быстрее добиться деэскалации военного конфликта в Украине и проложить путь к политическому урегулированию, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе пленарного заседания саммита БРИКС.

«Китай и Бразилия достигли консенсуса из шести пунктов по урегулированию украинского кризиса. Вместе с соответствующими странами мы инициировали создание на площадке ООН группы «друзей мира». Важно как можно скорее добиться деэскалации ситуации», — сказал Си Цзиньпин.

После этого китайский лидер заявил, что страны БРИКС выступают в качестве «первой фаланги» Глобального Юга и должны продемонстрировать «коллективную мудрость», а также взять на себя ответственность за то, чтобы «поддержать мир и добиться всеобщей безопасности».

Накануне, 23 октября, Си Цзиньпин также в рамках саммита БРИКС призвал отказаться от «подливания масла в огонь» и втягивания в войну в Украине третьих стран. Это заявление китайского лидера прозвучало на фоне сообщений об отправке в Россию солдат из КНДР, которые готовятся принять участие в боевых действиях.

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