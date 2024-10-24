Ученые: Первые динозавры использовали крылья, чтобы бегать 24.10.2024, 15:36

А не летать.

Небольшой хищный динозавр размером с воробья, живший около 100 млн лет назад, оказался способен совершать необычайно длинные прыжки благодаря взмахам пернатых конечностей. К такому выводу пришла группа ученых, которая изучила окаменелые следы, обнаруженные в Южной Корее, пишет «Хайтек».

Окаменелые следы, получившие название Dromaeosauriformipes rarus, долгое время озадачивали палеонтологов. Несмотря на крошечные размеры отпечатков, расстояние между ними было настолько большим, что казалось невозможным для столь маленького существа. Ученые предполагали, два возможных объяснения: либо у динозавра были неправдоподобно длинные ноги, либо он должен был бежать быстрее гепарда.

Чтобы разгадать загадку, исследователи изучили кости 17 похожих видов динозавров, восстановив примерные пропорции существа. После тщательного анализа они пришли к выводу, что динозавр использовал особую форму передвижения — «бег с взмахами крыльев». Взмахивая своими оперенными передними конечностями, он создавал дополнительную подъемную силу, что позволяло ему совершать более длинные прыжки, не развивая чрезмерной скорости бега.

Это открытие имеет важное значение для понимания эволюции полета. По словам исследователей, находка позволяет отбросить споры о том, использовали ли древние динозавры свои передние конечности для передвижения до развития способности к полету.

Палеонтологи планируют изучить виды, которые обладали подобными способностями и как они развивались. Более того, находка может вдохновить исследователей по всему миру пересмотреть уже имеющиеся образцы окаменелостей в поисках похожих следов, что может привести к новым открытиям в области эволюции полета у динозавров.

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