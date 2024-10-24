Ау, Путин!
- Кирилл Сазонов
- 24.10.2024, 15:40
Попытки Москвы объявить войну доллару вызвали только смех.
Просматриваю новости по саммиту БРИКС. Со вчера без связи, пытаюсь срочно догнать информационную повестку. В общем, все немного поспешили. Наши пессимисты огорчались, что на саммите было три десятка государств и посыпали голову пеплом со словами «Путин смог собрать…».
Российские СМИ наоборот радовались с такими же формулировками. Ау, вы друг у друга заголовки уже крадете? Зачем? У вас же совершенно разная информационная повестка дня!
Ладно, по сути. Пессимисты и оптимисты одинаково поторопились. Никого Путин не собрал. Это не пазл и не лего. На саммите БРИКС влиятельные страны обсуждают свои планы и интересы. А совсем не интересы Кремля.
И попытки Москвы объявить войну доллару вызвали только смех. А итоговая декларация настолько беззубая, что на ее фоне даже заявления ОБСЕ, ООН, НАТО и Администрации Байдена выглядят страшными и угрожающими
В декларации общие фразы, ми-ми-ми, любим балет, за мир во всем мире, уважаем Устав ООН и территориальную целостность. Ау, Путин! Вставай уже с колен, все было зря…
Кирилл Сазонов, «Фейсбук»