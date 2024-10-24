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Ау, Путин!

  • Кирилл Сазонов
  • 24.10.2024, 15:40
Ау, Путин!
Кирилл Сазонов

Попытки Москвы объявить войну доллару вызвали только смех.

Просматриваю новости по саммиту БРИКС. Со вчера без связи, пытаюсь срочно догнать информационную повестку. В общем, все немного поспешили. Наши пессимисты огорчались, что на саммите было три десятка государств и посыпали голову пеплом со словами «Путин смог собрать…».

Российские СМИ наоборот радовались с такими же формулировками. Ау, вы друг у друга заголовки уже крадете? Зачем? У вас же совершенно разная информационная повестка дня!

Ладно, по сути. Пессимисты и оптимисты одинаково поторопились. Никого Путин не собрал. Это не пазл и не лего. На саммите БРИКС влиятельные страны обсуждают свои планы и интересы. А совсем не интересы Кремля.

И попытки Москвы объявить войну доллару вызвали только смех. А итоговая декларация настолько беззубая, что на ее фоне даже заявления ОБСЕ, ООН, НАТО и Администрации Байдена выглядят страшными и угрожающими

В декларации общие фразы, ми-ми-ми, любим балет, за мир во всем мире, уважаем Устав ООН и территориальную целостность. Ау, Путин! Вставай уже с колен, все было зря…

Кирилл Сазонов, «Фейсбук»

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