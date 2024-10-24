закрыть
24 октября 2024, четверг, 17:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«За всем этим нужно ехать в Минск»

1
  • 24.10.2024, 15:47
  • 2,464
«За всем этим нужно ехать в Минск»

На что жалуются жители спутников столицы, которые Лукашенко вновь взялся развивать.

Лукашенко предложил провести скоростные железнодорожные линии в города — спутники Минска. «Радыё Свабода» посмотрела, что сейчас с ними происходит и чего не хватает их жителям.

21 октября, говоря о транспортной инфраструктуре, Лукашенко предложил построить скоростные железнодорожные линии к городам-спутникам Минска. По его мнению, это поможет разгрузить густонаселенную столицу, а людям из этих городов будет удобнее добираться на работу в Минск.

«Надо создавать нормальное не только автомобильное, но и железнодорожное, и прочее сообщение. Много разработок в мире уже есть. Поэтому в этом направлении нам надо двигаться, и в следующей пятилетке вопросы городов-спутников, особенно Минска, мы должны решить», — сказал он.

В настоящее время спутники Минска — это Дзержинск, Фаниполь, Смолевичи, Логойск, Заславль и поселок Руденск. Власти не первый раз говорят о необходимости их развития.

В некоторые города-спутники Минска уже некоторое время можно добраться на поездах городских линий.

Как власти развивали города-спутники

Амбициозные планы роста городов-спутников чиновники озвучили еще в 2014 году. Планировалось, что за 10-15 лет прирост населения там составит 120-130 тысяч человек. Только из Минска, согласно планам, туда должны были переехать 50-60 тысяч человек.

Однако за 10 лет численность населения всех городов-спутников увеличилась всего на 21 031 человек, что в шесть раз меньше запланированного.

В Руденске число жителей даже сократилось — на 68 человек. А за последний год (2023/2024) численность населения уменьшилась в Заславле (минус 15) и Дзержинске (также минус 15 жителей).

Также в городах-спутниках стали меньше строить жилья. Если в прошлом году за первое полугодие в Дзержинском районе, где находится Фаниполь, построили 37,7 тысячи квадратных метров общей жилой площади, то в этом — 21,4 тысячи.

В Смолевичском районе в прошлом году за полгода сдали чуть больше 43 тысяч квадратных метров общей жилой площади, а в этом — 42,6 тысячи. В Логойском районе в 2023 году за первое полугодие построили 26,3 тысячи квадратных метров жилья, а в этом — 19,4 тысячи.

В Пуховичском районе, куда входит Руденск, в прошлом году за первое полугодие ввели в эксплуатацию 32,8 тысячи квадратных метров жилой площади. В этом году за тот же период — только 20,8 тысячи квадратных метров.

В большинстве районов, где находятся города-спутники Минска, с 2015 года количество школ не увеличилось. В Дзержинском районе их по-прежнему 25, в Пуховичском, где расположен Руденск, было 31 школа, а стало 28. В Смолевичском районе стало на одну школу больше, а в Логойском — на две меньше.

«Плохая вода, нехватка врачей, учителей и гипермаркетов»

«Свабода» на условиях анонимности пообщалась с несколькими бывшими и нынешними жителями городов-спутников белорусской столицы. По их мнению, сообщение с Минском — важный вопрос. Однако собеседники убеждены, что скоростные поезда нельзя будет запускать каждые 20 минут. А добираться до Минска без личного автомобиля жителям иногда приходится до 50 минут.

«Ездить маршрутками или электричками каждый день на работу в Минск неудобно, без машины это сложно», — отметил один из собеседников.

Некоторые также пожаловались на качество воды в городах-спутниках.

«Вода бывает грязной, а летом ее просто нет. Проблема передвигаться с детской коляской. Большая проблема с врачами, она всегда была. Нет узких специалистов, проблема даже к ЛОРу попасть», — перечисляет один из собеседников.

Ещё одна проблема, на которую обратили внимание собеседники «Свабоды»: не хватает тренеров, руководителей кружков, учителей и педагогов. Есть также вопросы к досугу — мало кафе, нет сетевых магазинов и крупных гипермаркетов.

«За всем этим нужно ехать в Минск», — добавляет один из собеседников.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Самолет Лукашенко ждет катастрофа
Самолет Лукашенко ждет катастрофа Роман Свитан
Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников
Вы только посмотрите на Путина
Вы только посмотрите на Путина Петр Олещук
Саммит БРИКС в Казани понес тяжелую утрату
Саммит БРИКС в Казани понес тяжелую утрату Аркадий Дубнов