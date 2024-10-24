«За всем этим нужно ехать в Минск» 1 24.10.2024, 15:47

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На что жалуются жители спутников столицы, которые Лукашенко вновь взялся развивать.

Лукашенко предложил провести скоростные железнодорожные линии в города — спутники Минска. «Радыё Свабода» посмотрела, что сейчас с ними происходит и чего не хватает их жителям.

21 октября, говоря о транспортной инфраструктуре, Лукашенко предложил построить скоростные железнодорожные линии к городам-спутникам Минска. По его мнению, это поможет разгрузить густонаселенную столицу, а людям из этих городов будет удобнее добираться на работу в Минск.

«Надо создавать нормальное не только автомобильное, но и железнодорожное, и прочее сообщение. Много разработок в мире уже есть. Поэтому в этом направлении нам надо двигаться, и в следующей пятилетке вопросы городов-спутников, особенно Минска, мы должны решить», — сказал он.

В настоящее время спутники Минска — это Дзержинск, Фаниполь, Смолевичи, Логойск, Заславль и поселок Руденск. Власти не первый раз говорят о необходимости их развития.

В некоторые города-спутники Минска уже некоторое время можно добраться на поездах городских линий.

Как власти развивали города-спутники

Амбициозные планы роста городов-спутников чиновники озвучили еще в 2014 году. Планировалось, что за 10-15 лет прирост населения там составит 120-130 тысяч человек. Только из Минска, согласно планам, туда должны были переехать 50-60 тысяч человек.

Однако за 10 лет численность населения всех городов-спутников увеличилась всего на 21 031 человек, что в шесть раз меньше запланированного.

В Руденске число жителей даже сократилось — на 68 человек. А за последний год (2023/2024) численность населения уменьшилась в Заславле (минус 15) и Дзержинске (также минус 15 жителей).

Также в городах-спутниках стали меньше строить жилья. Если в прошлом году за первое полугодие в Дзержинском районе, где находится Фаниполь, построили 37,7 тысячи квадратных метров общей жилой площади, то в этом — 21,4 тысячи.

В Смолевичском районе в прошлом году за полгода сдали чуть больше 43 тысяч квадратных метров общей жилой площади, а в этом — 42,6 тысячи. В Логойском районе в 2023 году за первое полугодие построили 26,3 тысячи квадратных метров жилья, а в этом — 19,4 тысячи.

В Пуховичском районе, куда входит Руденск, в прошлом году за первое полугодие ввели в эксплуатацию 32,8 тысячи квадратных метров жилой площади. В этом году за тот же период — только 20,8 тысячи квадратных метров.

В большинстве районов, где находятся города-спутники Минска, с 2015 года количество школ не увеличилось. В Дзержинском районе их по-прежнему 25, в Пуховичском, где расположен Руденск, было 31 школа, а стало 28. В Смолевичском районе стало на одну школу больше, а в Логойском — на две меньше.

«Плохая вода, нехватка врачей, учителей и гипермаркетов»

«Свабода» на условиях анонимности пообщалась с несколькими бывшими и нынешними жителями городов-спутников белорусской столицы. По их мнению, сообщение с Минском — важный вопрос. Однако собеседники убеждены, что скоростные поезда нельзя будет запускать каждые 20 минут. А добираться до Минска без личного автомобиля жителям иногда приходится до 50 минут.

«Ездить маршрутками или электричками каждый день на работу в Минск неудобно, без машины это сложно», — отметил один из собеседников.

Некоторые также пожаловались на качество воды в городах-спутниках.

«Вода бывает грязной, а летом ее просто нет. Проблема передвигаться с детской коляской. Большая проблема с врачами, она всегда была. Нет узких специалистов, проблема даже к ЛОРу попасть», — перечисляет один из собеседников.

Ещё одна проблема, на которую обратили внимание собеседники «Свабоды»: не хватает тренеров, руководителей кружков, учителей и педагогов. Есть также вопросы к досугу — мало кафе, нет сетевых магазинов и крупных гипермаркетов.

«За всем этим нужно ехать в Минск», — добавляет один из собеседников.

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