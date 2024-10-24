В Судане сбили грузовой самолет с россиянами на борту: появились новые подробности 24.10.2024, 16:09

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Борт могли использовать для поставки оружия.

Сбитый над Суданом самолет с россиянами на борту могли использовать для пополнения оружием и боеприпасами осажденного города Аль-Фашир. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники и документы, обнаруженные на месте падения самолета.

Как утверждают в «Силах быстрого реагирования» Судана, самолет сбили сразу после отгрузки партии оружия. Reuters добавляет, что не смогли независимо подтвердить, как сбили самолет или по какому маршруту он летел.

Агентство указывает, что, по крайней мере, один из россиян на борту в прошлом торговал оружием. Это 67-летний Виктор Гранов, связанный с российским «продавцом смерти» Виктором Бутом. Согласно сообщениям, Гранов управлял двумя авиакомпаниями, обвиняемыми в нарушении оружейного эмбарго в Демократической Республике Конго.

Другим россиянином, чьи документы обнаружили на борту, был 33-летний Антон Селиванец. На его фотографиях в соцсетях видно, как он позирует с самолетами Ил-76 с логотипом Всемирной продовольственной программы (WFP) в аэропортах Эфиопии. В WFP ответили, что россиянин не является их сотрудником или подрядчиком.

Журналисты отмечают, что «Силы быстрого реагирования» Судана прислали им видео с разбитого самолета, на котором также виден 61-летний россиянин Александр Кабанов. Он служил в элитных воздушных войсках и несколько лет провел в Африке.

21 октября «Силы быстрого реагирования» Судана сообщили, что на западе страны сбили грузовой самолет, на борту которого, по их версии, находились граждане России. У одного из членов экипажа был обнаружен российский паспорт. Среди обломков была найдена инструкция по безопасности на русском языке.

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