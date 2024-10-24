Почти новая база отдыха на Нарочи попала на аукцион 3 24.10.2024, 16:15

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В состав лота входят три объекта − сам гостиничный дом, здание бани и домик для барбекю.

Недвижимость рядом с самым большим озером страны никогда не была дешевой. И это не удивительно, ведь именно Нарочь ежегодно привлекает в Мядельский край тысячи туристов. Сейчас в нескольких км от песчаных пляжей продается гостиничный комплекс, принадлежащий государству. Мини-отель уже пытались реализовать с аукциона в прошлом году, но не вышло. Вторая попытка назначена на ноябрь. Торги пройдут на площадке «БУТБ-Имущество», пишет Realt.

Гостиничный комплекс находится в деревне Абрамы Нарочского сельсовета Мядельского района. До озера Нарочь отсюда по прямой − около 3 километров. При этом рядом с деревней также есть несколько небольших озер.

Принадлежит мини-отель Минской областной комплексной специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва. В состав лота входят три объекта − сам гостиничный дом, здание бани и домик для барбекю. Площадь основного здания составляет 138 квадратов, бани − 40 квадратов, летнего домика − 50 квадратов.

Здания, возведенные из дерева − совсем новые. Их построили в 2012 году. Внутри построек есть все коммуникации − отопление, водоснабжение, электроснабжение, канализация.

На территории учреждения проложены дорожки, установлены беседки и мангалы, сделано благоустройство. Также тут имеется свой пруд с мостиком.

Начальная стоимость объекта − 1,15 миллиона рублей (около 350 тысяч долларов). Аукцион пройдет 14 ноября.

Кстати, в деревне Абрамы располагается и база отдыха «Лесная усадьба». Сейчас она тоже выставлена на продажу.

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