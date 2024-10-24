закрыть
24 октября 2024, четверг, 17:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Почти новая база отдыха на Нарочи попала на аукцион

3
  • 24.10.2024, 16:15
  • 1,116
Почти новая база отдыха на Нарочи попала на аукцион

В состав лота входят три объекта − сам гостиничный дом, здание бани и домик для барбекю.

Недвижимость рядом с самым большим озером страны никогда не была дешевой. И это не удивительно, ведь именно Нарочь ежегодно привлекает в Мядельский край тысячи туристов. Сейчас в нескольких км от песчаных пляжей продается гостиничный комплекс, принадлежащий государству. Мини-отель уже пытались реализовать с аукциона в прошлом году, но не вышло. Вторая попытка назначена на ноябрь. Торги пройдут на площадке «БУТБ-Имущество», пишет Realt.

Гостиничный комплекс находится в деревне Абрамы Нарочского сельсовета Мядельского района. До озера Нарочь отсюда по прямой − около 3 километров. При этом рядом с деревней также есть несколько небольших озер.

Принадлежит мини-отель Минской областной комплексной специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва. В состав лота входят три объекта − сам гостиничный дом, здание бани и домик для барбекю. Площадь основного здания составляет 138 квадратов, бани − 40 квадратов, летнего домика − 50 квадратов.

Здания, возведенные из дерева − совсем новые. Их построили в 2012 году. Внутри построек есть все коммуникации − отопление, водоснабжение, электроснабжение, канализация.

На территории учреждения проложены дорожки, установлены беседки и мангалы, сделано благоустройство. Также тут имеется свой пруд с мостиком.

Начальная стоимость объекта − 1,15 миллиона рублей (около 350 тысяч долларов). Аукцион пройдет 14 ноября.

Кстати, в деревне Абрамы располагается и база отдыха «Лесная усадьба». Сейчас она тоже выставлена на продажу.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Самолет Лукашенко ждет катастрофа
Самолет Лукашенко ждет катастрофа Роман Свитан
Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников
Вы только посмотрите на Путина
Вы только посмотрите на Путина Петр Олещук
Саммит БРИКС в Казани понес тяжелую утрату
Саммит БРИКС в Казани понес тяжелую утрату Аркадий Дубнов