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Очень серьезный сигнал

  • Телеграм-канал «Сеятель ветра»
  • 24.10.2024, 16:19
  • 2,292
Очень серьезный сигнал

Ядерное оружие, которым постоянно трясет бункерный, скоро некому будет запускать.

Z-блогер и волонтер Владимир Грубник (автор канала «Призрак Новороссии») рассказал, что из-за отсутствия резервов в армии РФ, в штурмы переводят военнослужащих стратегических ракетных войск. То есть, то самое ядерное оружие, которым постоянно трясет бункерный, в случае чего скоро некому будет запускать. Ракетчиков отправляют штурмовать посадки…

Это конечно очень серьезный сигнал. Можно представить себе, какой уровень потерь, если дошло уже до этого.

Телеграм-канал «Сеятель ветра»

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