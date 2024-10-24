Очень серьезный сигнал
- Телеграм-канал «Сеятель ветра»
- 24.10.2024, 16:19
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Ядерное оружие, которым постоянно трясет бункерный, скоро некому будет запускать.
Z-блогер и волонтер Владимир Грубник (автор канала «Призрак Новороссии») рассказал, что из-за отсутствия резервов в армии РФ, в штурмы переводят военнослужащих стратегических ракетных войск. То есть, то самое ядерное оружие, которым постоянно трясет бункерный, в случае чего скоро некому будет запускать. Ракетчиков отправляют штурмовать посадки…
Это конечно очень серьезный сигнал. Можно представить себе, какой уровень потерь, если дошло уже до этого.
Телеграм-канал «Сеятель ветра»