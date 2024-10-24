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Bloomberg: Страны ЕС призывают ввести масштабные пошлины на импорт из Беларуси

  • 24.10.2024, 16:24
Bloomberg: Страны ЕС призывают ввести масштабные пошлины на импорт из Беларуси

Речь идет о сельскохозяйственной и рыбной продукции.

Европейский Союз обсуждает расширение заградительных пошлин на сельскохозяйственные и продовольственные товары, а также удобрения из Беларуси и России. Об этом со ссылкой на источники пишет Bloomberg (перевод — liga.net).

Несколько государств-членов, стремящихся ограничить доходы Кремля, призывают блок ввести масштабные пошлины на импорт сельскохозяйственной и рыбной продукции из России и Беларуси в ЕС в дополнение к более высоким пошлинам на зерновые продукты, установленным ранее в этом году.

Остальные же призывают к осторожности, попросив сначала оценить влияние каких-либо мер на европейский импорт и цены на продовольствие, сообщили источники агентства.

Торговые ограничения не всегда требуют поддержки всех государств-членов, в отличие от санкций.

ЕС все еще анализирует, на какие товары он может ориентироваться. Любой шаг по удобрениям, вероятно, будет приветствоваться европейской отраслью, отмечает агентство.

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