Bloomberg: Страны ЕС призывают ввести масштабные пошлины на импорт из Беларуси
- 24.10.2024, 16:24
Речь идет о сельскохозяйственной и рыбной продукции.
Европейский Союз обсуждает расширение заградительных пошлин на сельскохозяйственные и продовольственные товары, а также удобрения из Беларуси и России. Об этом со ссылкой на источники пишет Bloomberg (перевод — liga.net).
Несколько государств-членов, стремящихся ограничить доходы Кремля, призывают блок ввести масштабные пошлины на импорт сельскохозяйственной и рыбной продукции из России и Беларуси в ЕС в дополнение к более высоким пошлинам на зерновые продукты, установленным ранее в этом году.
Остальные же призывают к осторожности, попросив сначала оценить влияние каких-либо мер на европейский импорт и цены на продовольствие, сообщили источники агентства.
Торговые ограничения не всегда требуют поддержки всех государств-членов, в отличие от санкций.
ЕС все еще анализирует, на какие товары он может ориентироваться. Любой шаг по удобрениям, вероятно, будет приветствоваться европейской отраслью, отмечает агентство.