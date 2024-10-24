Турция поддерживает возвращение Украины к границам 1991 года 24.10.2024, 16:27

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Включая деоккупацию Крыма.

Турция поддерживает то, чтобы Украина вернулась к границам 1991 года, однако дипломатическим путем. Об этом заявил заместитель спикера Великого национального собрания Турции Бекир Боздаг во время Третьего парламентского саммита Крымской платформы, сообщает «Укринформ» в четверг, 24 октября.

«Украина прокладывает собственный путь и обороняется в ужасной войне. Вместе с тем мы должны идти дипломатическим путем и придерживаться международного права. Мы убеждены, что стратегическое видение, направленное на завершение этого конфликта [войны России против Украины], его решение должно быть найдено в дипломатической плоскости, а не на поле боя», — отметил Боздаг.

В то же время он подчеркнул, что война России против Украины началась 10 лет назад с оккупации Крыма. Боздаг также заверил, что Турция в дальнейшем будет поддерживать Украину в восстановлении суверенитета и территориальной целостности в пределах международно признанных границ, включая Крым.

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