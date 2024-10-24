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«Зачем столько грибов, вы что – голодные?»

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  • 24.10.2024, 16:32
  • 1,842
«Зачем столько грибов, вы что – голодные?»

Белорус похвастался шикарным «уловом».

Белорусы вовсю в лесах собирают осенние дары леса. Многие хвастаются своими «уловами» в TikTok, пишет blizko.by.

 

«Море грибов, езжайте в лес, не сидите дома», – говорит блогер. Грибы мужчина собирал в Щучинском районе, Гродненской области. Он также рассказал, что в основном были так называемые зеленки и подзеленки и немного белых грибов. 

@yatsko9090yatsko9

♬ оригинальный звук - yatsko9090yatsko9

 

Пользователи начали активно комментировать видео:

Зачем столько грибов, вы что – голодные?  

Эту наземную красоту еще переработать надо, а 6 часов по лесу. И превращается удовольствие в наказание. 

Зеленка вообще-то ядовитый гриб

Куда столько?

У нас ни леса, ни грибов, завидую белой завистью. 

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