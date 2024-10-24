«Зачем столько грибов, вы что – голодные?»1
- 24.10.2024, 16:32
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Белорус похвастался шикарным «уловом».
Белорусы вовсю в лесах собирают осенние дары леса. Многие хвастаются своими «уловами» в TikTok, пишет blizko.by.
«Море грибов, езжайте в лес, не сидите дома», – говорит блогер. Грибы мужчина собирал в Щучинском районе, Гродненской области. Он также рассказал, что в основном были так называемые зеленки и подзеленки и немного белых грибов.
@yatsko9090yatsko9 ♬ оригинальный звук - yatsko9090yatsko9
Пользователи начали активно комментировать видео:
Зачем столько грибов, вы что – голодные?
Эту наземную красоту еще переработать надо, а 6 часов по лесу. И превращается удовольствие в наказание.
Зеленка вообще-то ядовитый гриб
Куда столько?
У нас ни леса, ни грибов, завидую белой завистью.