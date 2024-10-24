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Израиль отложил удары по Ирану из-за утечки документов

  • 24.10.2024, 16:55
Израиль отложил удары по Ирану из-за утечки документов

Утечка произошла в США.

Израиль принял решение отложить удар по Ирану после утечки потенциально важной военной информации из США на прошлой неделе, пишет The Times.

Документ был опубликован в проиранском телеграм-канале Middle East Spectator 18 октября. Согласно этим данным, Израиль собирался атаковать Иран ракетами «Golden Horizon» и «Rocks».

«Rocks» — это дальнобойная ракета класса «воздух-поверхность», которую можно запускать с истребителей F-16 или F-35, «Golden Horizon» — баллистическая ракета с дальностью около 1900 километров.

«Утечка американских документов задержала атаку из-за необходимости изменить некоторые стратегии и компоненты. Ответ будет, но на это потребуется больше времени, чем планировалось», — рассказал изданию источник в израильскую разведку.

По его словам, ЦАХАЛ разрабатывает альтернативный план атаки. В утечке не упоминаются конкретные цели, но США предостерегали Израиль от ударов по ядерной инфраструктуре или нефтяной промышленности Ирана. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заверял США, что ответ будет сосредоточен на военных объектах. Вероятными целями считаются Корпус стражей исламской революции (КСИР) и его подразделения.

По данным издания, расследованием утечки занимается ФБР. Пентагон опроверг сообщения о том, что основным подозреваемым в расследовании является сотрудница иранского происхождения Ариане Табатабаи, работающая в американского военном ведомстве. Нетаньяху на встречи с госсекретарем США Энтони Блинкен заявлял, что атака «Хезболлы» на его дом является «значимым вопросом, который нельзя игнорировать». Он подчеркнул необходимость объединить усилия США и Израиля против Ирана.

«Мы поддерживаем Израиль и всегда будем его право на оборону. Также очень важно, чтобы Израиль отвечал так, чтобы не допустить дальнейшей эскалации и не рисковать распространением конфликта», — говорил Блинкен.

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