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В Великобритании высказались о передаче в Гаагу материалов против Лукашенко

  • 24.10.2024, 17:01
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В Великобритании высказались о передаче в Гаагу материалов против Лукашенко

Лондон выступает за привлечение преступников к ответственности.

Великобритания тесно сотрудничает с Литвой, чтобы привлечь белорусские власти к ответственности за нарушения прав человека. Об этом говорится в ответе МИД страны на вопрос о поддержке передачи Литвой в Международный уголовный суд (МУС) материалов с обвинениями в адрес Александра Лукашенко.

Член британской Палаты лордов Дэвид Элтон задал вопрос правительству о том, «какое внимание оно уделило передаче Литвой дела Беларуси в Международный уголовный суд, и поддерживает ли оно эту передачу».

Ему 23 октября ответила парламентская заместительница министра иностранных дел Дженни Чапман.

«Мы знаем, что 30 сентября Литва направила запрос насчет белорусских властей в Международный уголовный суд. Правительство Великобритании уделяет должное внимание этому запросу. Мы тесно сотрудничаем с Литвой и другими международными партнерами, чтобы привлечь белорусские власти к ответственности за ужасающее продолжающееся подавление прав человека в этой стране», — говорится в ее ответе.

«Мы по-прежнему привержены более широким мерам ответственности, в том числе путем финансирования Международной платформы ответственности для Беларуси (The International Accountability Platform for Belarus (IAPB), — Прим. ред.), которая собирает и сохраняет доказательства преступлений, совершенных белорусским режимом», — отметила Чапман.

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