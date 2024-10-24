Новая инициатива «дрожащего Штирлица» Telegram-канал «СерпомПо»

24.10.2024, 17:13

Появится ли в Москве улица Чепиги и Мишкина?

По сообщениям прессы, карикатурный глава СВР РФ Нарышкин («дрожащий Штирлиц») выступает вместе с Мединским за переименование нескольких московских улиц, присвоение им имён сотрудников спецслужб.

В частности, предлагается увековечить известного Судоплатова. Кто это?

Заместитель председателя КГБ Пирожков в справке от 16 января 1976 года писал: «Созданная по указанию Берии и возглавлявшаяся Судоплатовым и Эйтингоном «особая группа» совершала расправу над гражданами без суда и следствия. В 1946-1947 гг. под их руководством были проведены четыре операции, в результате которых умерщвлены: в Саратове — Шумский, являвшийся в прошлом ответственным партийным и советским работником; в Ульяновске - инженер Самет; в Закарпатье - епископ униатской церкви Ромжа; и в Москве - Оггинс, являвшийся в прошлом негласным сотрудником НКВД. Судоплатов и Эйтингон признали, что операции по ликвидации названных лиц проведены под их руководством».

Отличный кандидат, чтобы назвать улицу его именем. Пишут, Нарышкин утверждает, что Судоплатов возглавлял группу, ликвидировавшую «врагов Сталина». То есть бессудные расправы над советскими гражданами – это то, что Нарышкин, как видно, одобряет. Вот где корни тех же явлений в нашей современности. Что же вы, Нарышкин, не предлагаете назвать улицу именами «солсберецких»? Чепиги и Мишкина? Пусть она служит продолжением улицы Судоплатова.

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