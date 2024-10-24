На выезде из Беларуси в Польшу снова рекордные очереди 1 24.10.2024, 17:17

Ждут по 30 часов.

Ночью 24 октября в электронной очереди на беоарусско-польской границе было зарегистрировано 750 автомобилей. По данным мониторинга Госпогранкомитета, на 16 часов четверга их стало еще больше — 783. И это рекорд с начала введения новой системы регистрации. Издание BGmedia узнало в приграничных чатах, как в последние дни белорусы проходят границу в пункте пропуска «Брест» и как они объясняют такую длинную очередь.

Новая система регистрации в зоне ожидания пункта пропуска «Брест» для выезда в Польшу заработала 30 сентября. Ею довольны белорусы, ведь теперь не надо стоять часами в живой очереди на границе, а после электронной регистрации можно поехать куда угодно и через сайт отслеживать движение очереди.

В октябре в электронной очереди в среднем каждый день было зарегистрировано от 300 до 500 автомобилей, время ожидания вызова в зону ожидания пункта пропуска «Брест» составляло от 12 часов. Ситуация начала меняться в худшую сторону в последние дни, а ночью 24 октября установлен новый рекорд — 750 автомобилей в очереди. Из-за этого время ожидания вызова на границу увеличилось до 30 часов.

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