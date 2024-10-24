«Ашан» решил уйти из России 24.10.2024, 17:23

Компания уже нашла покупателя для своего бизнеса.

Французская сеть гипермаркетов «Ашан» приняла решение покинуть российский рынок, сообщает La Lettre. Компания уже нашла покупателя для своего бизнеса в России и находится на финальной стадии переговоров. Также планируется прекращение деятельности в Венгрии, однако сеть сохранит свое присутствие в Украине, отмечает издание.

Как, в свою очередь, пишет Le Figaro со ссылкой на источник, близкий к компании, у «Ашана» есть два потенциальных покупателя на российский бизнес, однако их имена пока не раскрываются.

«В отличие от других, менее осторожных европейских дистрибьюторов, сеть „Ашан“ строго соблюдает санкции, введенные против России. Она не вкладывает и не возвращает ни копейки. Это ставит ее в очень невыгодное положение по сравнению с местными игроками, принадлежащими российским олигархам, которые не могут ничего сделать со своими деньгами, кроме как вложить их в свой бизнес (в России. — ТМТ)», — пояснил собеседник издания причину ухода компании, которая ранее заявляла, что не намерена покидать российский рынок.

«Ашан» начал свою деятельность в России в 2002 году, специализируясь на продаже продуктов, строительных материалов и одежды. После начала войны в Украине российское подразделение стало функционировать автономно, без поддержки от головной компании. В 2023 году выручка ООО «Ашан» сократилась на 4,7%, составив 226 миллиардов рублей, а чистая прибыль упала с 4,7 миллиарда до 460,2 миллиона рублей.

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