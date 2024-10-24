Оперная певица Маргарита Левчук родила сына 11 24.10.2024, 17:33

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Маргарита Левчук

Известная белоруска стала мамой.

Белорусская оперная певица Маргарита Левчук, которая была вынуждена уехать из Беларуси после подавления протестов в 2020-м, стала матерью.

Об этом она сообщила в Instagram. «Родили», — написала Левчук. И добавила в комментариях, что у нее сын.

Маргарита Левчук — бывшая солистка Национального театра оперы и балета. Во время выборов 2020-го она поддержала протестующих. Левчук много времени проводила в Украине, где выступала с серией благотворительных концертов в рамках инициативы «Культурный десант».

В РБ за участие в сатирическом проекте певицу заочно осудили.

Летом этого года стало известно, что Левчук вышла замуж за 40-летнего украинца Руслана Корнийко, который служит в противовоздушной обороне.

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