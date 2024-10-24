Оперная певица Маргарита Левчук родила сына

Оперная певица Маргарита Левчук родила сына11
- 24.10.2024, 17:33
- 4,860
Известная белоруска стала мамой.
Белорусская оперная певица Маргарита Левчук, которая была вынуждена уехать из Беларуси после подавления протестов в 2020-м, стала матерью.
Об этом она сообщила в Instagram. «Родили», — написала Левчук. И добавила в комментариях, что у нее сын.
Маргарита Левчук — бывшая солистка Национального театра оперы и балета. Во время выборов 2020-го она поддержала протестующих. Левчук много времени проводила в Украине, где выступала с серией благотворительных концертов в рамках инициативы «Культурный десант».
В РБ за участие в сатирическом проекте певицу заочно осудили.
Летом этого года стало известно, что Левчук вышла замуж за 40-летнего украинца Руслана Корнийко, который служит в противовоздушной обороне.