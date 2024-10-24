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Саммит БРИКС подчеркнул разногласия между друзьями Путина

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  • 24.10.2024, 17:37
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Саммит БРИКС подчеркнул разногласия между друзьями Путина
Фото: Getty Images

Тусовка без обязательств, идеологии и общих ценностей.

Саммит БРИКС стал крупнейшим международным мероприятием в России после начала войны с Украиной. Но вопреки утверждениям роспропаганды, БРИКС не так и не стал альтернативой западным союзам, а между его участниками остается множество разногласий, показала трехдневная встреча в Казани, пишет Telegram-канал «Можем объяснить».

СМИ РФ освещали саммит в точном соответствии с методичкой, о которой рассказала «Медуза»: БРИКС – альтернатива Западу, которой он боится. Характерные заголовки: «Запад за бортом», «Страны Глобального юга создадут сообщество единой судьбы», «В Европе испугались».

В реальности символом происходившего в Казани стала страница с заголовком «Что такое БРИКС» на сайте организации: она пустая. В разделе «история» написано, что БРИКС – это «неформальная группа государств», без общих структур, органов управления, каких-либо обязательств друг перед другом.

Никаких политических решений и публичных договоренностей достигнуто не было. В принятой декларации из 134 пунктов Украина упоминается лишь однажды: «С удовлетворением отмечаем предложения о посредничестве и добрых услугах, призванные обеспечить мирное урегулирование конфликта». Премьер Армении Никол Пашинян предложил президенту Азербайджану Ильхаму Алиеву «наконец-то» подписать мирный договор между двумя странами, но ответа не получил. Bloomberg пишет: попытка Путина создать антизападный альянс получила отпор от Индии.

Нет и экономических достижений. В 2014 году странами БРИКС был создан Новый банк развития. Россия владеет 18,98% его капитала, при этом банк вынужден соблюдать антироссийские санкции Запада и после начала войны не открывает новые проекты в РФ. Хотя лозунгом саммита стала «борьба с долларом», никаких соглашений на этот счет не появилось. Путину на саммите показали символическую «купюру БРИКС» (на фото). Но Дмитрий Песков откровенно назвал ее «квазиденьгой».

«БРИКС - это тусовка без обязательств, идеологии и общих ценностей, — сказал «МО» политолог Иван Преображенский. — Организация, в которую одновременно входят Индия и Китай, другой и быть не может. Но каждому из участников она нужна для своих целей. России – противостоять Западу, Китаю – загонять туда своих сателлитов, Индии – торговать с Россией и сдерживать Китай».

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