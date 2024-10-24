В России задержаны два замминистра энергетики 24.10.2024, 17:57

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Сергей Мочальников

Бывший и нынешний.

В Москве задержаны бывший замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский, а также действующий — Сергей Мочальников, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники.

По информации издания, действующему замглавы Минэнерго РФ Сергею Мочальникову инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Сообщается, что прямой ущерб по делу составляет 500 млн российских рублей (более 5 млн долларов), косвенный — более 12 млрд рублей (более 120 млн долларов).

Помимо Сергея Мочальникова, задержаны еще три человека, их обвиняют в мошенничестве.

Задержание Яновского, по данным издания, связано с делом о махинациях в угольной отрасли. В июне по этому делу был арестован директор подведомственного Минэнерго РФ учреждения по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов Андрей Моисеенков.

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