«Барселона» впервые за девять лет разгромила «Баварию» в Лиге чемпионов 1 24.10.2024, 18:06

Каталонский клуб забил четыре мяча в ворота чемпиона Германии.

«Барселона» разгромила мюнхенскую «Баварию» в матче третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов. Встреча в Каталонии завершилась со счетом 4:1.

Хет-триком отметился Рафинья, еще один мяч за «Барселону» провел Роберт Левандовски, ранее выступавший за «Баварию». В составе немцев единственный мяч провел Гарри Кейн. Примечательно, что для Рафиньи это первый хет-трик в Лиге чемпионов. Он — первый футболист за семь лет, отметившийся тремя голами в ворота мюнхенцев в Лиге чемпионов. Последний раз подобное удавалось Криштиану Роналду. В 2017 году португалец забил три мяча и помог своей команде обыграть «Баварию» со счетом 4:2.

Таким образом, «Барселона» одержала первую разгромную победу над «Баварией» на своем поле с 2015 года. Последние матчи для каталонцев были настоящим кошмаром, поскольку часто проигрывали немецкому суперклубу. Например, последние четыре матча завершились с общим счетом 11:0. А в 2020 году «Бавария» разгромила соперника в гостях — 8:2!

В другом матче игрового дня «Ливерпуль» на своем поле победил «РБ Лейпциг» со счетом 1:0. Мяч в игре на 28-й минуте забил Дарвин Нуньес с передачи нападающего Мохамеда Салаха.

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