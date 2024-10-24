Белому дому рекомендовали не разрешать ВСУ удары вглубь России 7 24.10.2024, 18:09

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СМИ узнали причины.

Пентагон и разведка США рекомендовали Белому дому сохранить запрет для украинских воинов на удары вглубь России переданными ракетами. Для этого есть несколько причин.

Об этом сообщает Fox News.

Как рассказал изданию неназванный американский чиновник, в рекомендации Пентагона и разведки утверждалось, что снятие ограничений не окажет стратегического влияния и не изменит ход войны. Также там подчеркивается, что от такого решения недостатков будет больше, чем выгоды.

В частности Пентагон и разведка напоминают, что Россия переместила более 90% своих самолетов за пределы радиуса действия ATACMS, поэтому «ошибочно утверждать», что это решит проблему ударов по Украине управляемыми авиационными бомбами.

Еще одна причина - у Украины нет достаточного количества ракет ATACMS. При этом из запасов США такое вооружение предоставить не могут, поскольку поставки приведут к ущербу для боеготовности американских вооруженных сил.

Собеседник издания от себя добавил, что было бы безответственно, если Вашингтон не учитывал бы возможную ответную реакцию России, поскольку она - «ядерная держава, способная сделать очень плохие вещи как для Украины, так и для США».

Но, по словам источника Fox News, опасение эскалации - не единственный фактор, который сдерживает президента США Джо Байдена. По оценке разведки, в случае отмены ограничений Россия просто переместит свои средства за пределы досягаемости дальнобойных ракет.

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