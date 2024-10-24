В Ратомке продается квартира по $5200 за квадратный метр 2 24.10.2024, 18:25

Как она выглядит.

В агрогородке Ратомка, что недалеко от Минска, продается двухуровневая трехкомнатная квартира-пентхаус. Стоимость жилья для пригорода довольно высока — почти 700 тысяч долларов, но планировка квартиры необычная, да и интерьер довольно интересный, пишет «Зеркало».

Трешка расположена в жилом комплексе «Пирс» по адресу Морской Риф, 5. Это панельный дом, он был построен в 2021 году. Общая площадь квартиры — 128 м², жилая — 73 м².

На первом этаже размещена кухня-гостиная, она занимает почти 46 «квадратов», здесь же есть гостевой санузел и лоджия. Высота потолков — почти пять метров.

На втором этаже разместились кабинет, спальня с распашными окнами и панорамным видом на лес, рядом расположена большая гардеробная и санузел. Высота потолков здесь — три метра.

Отмечается, что ремонт в квартире был сделан качественный. Новым хозяевам оставят мебель, а также технику — кофемашину, духовку, варочную панель, посудомойку, стиральную машину, бойлеры, телевизоры и кондиционеры.

Территория возле дома закрыта и охраняется, видеонаблюдение установлено по всему периметру комплекса.

Поблизости находится современный детский сад, магазин, кофейня, ресторан, аптека, автостоянка, есть зоны для барбекю, велобоксы, детские и спортивные площадки, декоративный водный канал и площадка для выгула домашних животных, АЗС, гостинично-развлекательный комплекс «Робинсон клуб».

Эту квартиру продавали в августе, тогда она стоила 2 308 530 рублей или 700 000 долларов. Сейчас жилье стало дешевле — 2 209 593 рубля или 670 000 долларов, при такой стоимости «квадрат» выходит 17 261 рубль или 5234 доллара.

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