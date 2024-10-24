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Карлу III преподнесли напиток из кавы и прозвали вождем Самоа

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  • 24.10.2024, 18:29
Карлу III преподнесли напиток из кавы и прозвали вождем Самоа

Видео.

Король Великобритании Карл III принял участие в традиционной церемонии распития кавы в ходе поездки на Самоа, передает The Guardian. В ходе ритуала монарха объявили «верховным вождем» островного государства.

Королю преподнесли половину кокоса, наполненную напитком из кавы. Напиток является частью культуры тихоокеанских народов, отмечает газета. В 2022 году после похожей церемонии бывшего заместителя британского премьера Майкл МакКормак госпитализировали с обезвоживанием — политику стало плохо из-за слишком большой порции напитка.

Карл III прибыл на Самоа для участия в саммите Содружества наций, который стартовал 21 октября. Ранее монарх посетил Австралию. Визиты в эти страны стали первой крупной зарубежной поездкой короля Великобритании после постановки ему диагноза рак в начале 2024 года.

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