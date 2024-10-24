В ЕС гибриды превзошли по продажам авто на бензине 24.10.2024, 18:33

Впервые в истории.

Европейская ассоциация производителей автомобилей (ACEA) сообщила, что за 9 месяцев этого года продажи гибридов впервые были выше продаж автомобилей с бензиновыми двигателями.

Общие продажи автомобилей в блоке упали на 6,1% в годовом исчислении. Падение фиксируют два месяца подряд — впервые с июля 2022 года. Прежде всего негативные тенденции наблюдаются в таких странах как Германия, Франция и Италия.

По данным ACEA, всего за 9 месяцев года было зарегистрировано почти 8 миллионов авто, что на 0,6% больше, чем в прошлом году. Наибольший прирост по сравнению с прошлым годом показали Испания (+4,7%) и Италия (+2,1%).

В сентябре 2024 года продажи бензиновых автомобилей упали на 17,9%, причем на всех четырех ключевых рынках было зафиксировано двузначное падение: Франция -31,9%, Италия -23,3%, Германия -15,2%, Испания -10,7%. В прошлом месяце на бензиновые авто приходилось 29,8% рынка, что значительно меньше, чем в сентябре 2023 года (34%).

При этом доля гибридных авто впервые была выше доли авто на бензине. Количество регистраций классических гибридов (HEV) в сентябре выросло на 12,5% и теперь составляет 32,8% рынка. Еще в сентябре 2023 года на гибриды приходилось 27,4%.

Доля электрокаров (BEV) выросла в годовом измерении (сейчас 17,3%, в прошлом году было 14,8%), но объемы продаж с начала года упали на 5,8%. Общая доля рынка за 9 месяцев уменьшилась с 14 до 13,1%.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com