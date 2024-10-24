Доверие россиян к армии упало до минимума с начала войны 2 24.10.2024, 18:45

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Опрос.

Затянувшаяся война с Украиной, которая вместо победного блицкрига принесла России мобилизацию и потери в 600 тысяч человек, пошатнула доверие общества к вооруженным силам, передает The Moscow Times.

По состоянию на октябрь 2024 года доля доверяющих армии россиян сократилась до минимума с начала боевых действий, показал опрос «Левада-центра».

Согласно исследованию, о доверии военным заявили 69% россиян, а по сравнению с началом войны их число их число сократилось на 8 процентных пунктов.

Рекордным доверие к армии было в августе 2022 года — 77% опрошенных, однако уже через год его уровень снизился до 72%, а впоследствии — еще на 3 процентных пункта.

Как следует из данных «Левады», армия стала единственным государственным и силовым институтом, растерявшим доверие граждан за время боевых действий. Так, уровень доверия правительству вырос с 55% до 57%, региональным властям — с 43% до 48%, Госдуме — с 42% до 47%, полиции — с 41% до 48%, прокуратуре — с 38% до 43%.

Наиболее заметное снижение доверия к армии происходило между 2022 и 2023 годом, отмечает директор «Левада-центра» Денис Волков. «Наверное, сыграла роль критика Минобороны (Евгением) Пригожиным, обвинения в коррупции. Возможно, отступление в конце 2022 года», — предполагает он.

При этом армия по-прежнему находится на втором месте по уровню доверия после президента (80%), а снижение ее рейтингов в последний год стало незначительным, указывает Волков. Вторжение украинских войск в Курскую область, в результате которого Москва утратила контроль над 1000 кв км территорий, по словам социолога, «если и сыграло в минус, то несильно» (цитаты по «МО»).

В целом уровень доверия в российском обществе остается низким, следует из данных «Левады». Лишь 17% респондентов сообщили в ходе опроса, что окружающим можно «доверять», тогда как подавляющее большинство — 82% — высказали мнение, что относиться к людям надо с осторожностью.

Уровень межличностного доверия в России существенно ниже, чем в западных странах. Так, в Канаде доверяют «большинству» окружающих 71%, в США — 58%, в Нидерландах — 74%, в Швеции — 71%. В Великобритании и Германии — 67% и 59% соответственно. Среди европейских стран самый низкий уровень доверия людей друг другу социологи зафиксировали в Италии — 43%. В среднем по 14 развитым странам уровень доверия в обществе в 3,6 раза превышает российский — 62%, согласно опросу Pew.

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